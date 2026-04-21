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Trovato morto il 20enne scomparso nel Casertano, sospettato in caserma

Cronaca

I resti del giovane sono stati affidati all'istituto di medicina di Caserta per l'esame autoptico

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Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto ieri sera in un locale interrato di un'abitazione in corso di ristrutturazione di San Castrese, frazione di Sessa Aurunca (Caserta). Si tratterebbe del corpo del 20enne Vincenzo Iannitti, di cui si erano perse le tracce il 18 marzo scorso. Un sospettato è stato portato in caserma per essere interrogato dal pm.

I resti del giovane sono stati affidati all'istituto di medicina di Caserta per l'esame autoptico.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Sessa Aurunca e la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. 

 

Del caso di Vincenzo Iannitti, trovato morto nel Casertano, come riferito oggi dal Mattino, si era occupata la trasmissione della Rai 'Chi l'ha visto?'. Appena domenica scorsa, a un mese dalla sua scomparsa, era stata organizzata dalla famiglia una fiaccolata, in collaborazione con la parrocchia di San Castrese a Sessa Aurunca. "Vogliamo anche dire a coloro che hanno responsabilità nella vicenda - avevano scritto i familiari di Vincenzo sul manifesto che invitava a partecipare alla fiaccolata - che non ci rassegneremo al silenzio". 

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