Per il Tribunale amministrativo gli aeroporti appartengono al demanio statale: pertanto, i Comuni che hanno presentato ricorso (Milano, Cardano al Campo, Somma Lombardo e Samarate) per il Tar non hanno il titolo di opporsi. Inoltre, si tratta di una dedica onorifica al fondatore di Forza Italia che non produce effetti lesivi al territorio
L’aeroporto di Milano Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tar Lombardia ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da alcuni Comuni del varesotto, ossia Cardano al Campo, Somma Lombardo e Samarate, che avevano protestato contro la dedica dello scalo al defunto fondatore di Forza Italia. Per il Tribunale amministrativo regionale, gli aeroporti rientrano tra quelle infrastrutture che appartengono al demanio statale. Pertanto, i procedimenti svolti per l’intitolazione dello scalo di Malpensa a Berlusconi sono legittimi. I Comuni non hanno quindi alcun titolo per presentare i ricorsi che, infatti, non sono stati accolti. Inoltre, per il Tar la dedica all’ex presidente del Consiglio è un atto onorifico che non produce effetti lesivi immediati al territorio.
Sentenza sancisce correttezza iter
La sentenza del Tar è stata accolta con soddisfazione dal consigliere regionale lombardo di FdI Marco Bestetti che aveva chiesto e ottenuto la costituzione in giudizio della Regione Lombardia per difendere l'intitolazione di Malpensa a Berlusconi. La decisione del Tar, ha affermato, "sancisce l'assoluta correttezza dell'iter amministrativo seguito da tutte le istituzioni coinvolte, avviato su impulso del Consiglio Regionale della Lombardia che, poco dopo la scomparsa di Berlusconi, aveva approvato un ordine del giorno per chiedere l'intitolazione di Malpensa, impegnando il presidente Fontana ad attivarsi in tal senso, come poi effettivamente avvenuto".
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Bestetti: “Soddisfatti per l’esito”
Marco Bestetti ha ricordato le proprie azioni, compiute per difendere l'intitolazione di Malpensa al Cavaliere. "Rivendico con orgoglio di aver ottenuto la costituzione in giudizio di Regione Lombardia contro questi ricorsi, che avevano un'evidente impronta politica ed ideologica per noi assolutamente inaccettabile. Spiace che il Tribunale abbia dovuto perdere tempo e risorse pubbliche su ricorsi così ridicoli, ma siamo molto soddisfatti per l'esito del giudizio: l'aeroporto di Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi, con buona pace degli odiatori in servizio permanente, ai quali, visto il probabile imbarazzo a prendere l'aereo, non resta altro da fare che attaccarsi al tram".