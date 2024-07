Malpensa, Mit: “Aeroporto intitolato ufficialmente a Silvio Berlusconi”

M5s: “Meloni restaura la repubblica delle banane”

Tra le prime reazioni all’annuncio c’è stata quella del Movimento 5 Stelle, che con una nota dei parlamentari delle commissioni Trasporti di Camera e Senato Antonino Iaria, Luciano Cantone, Roberto Traversi, Giorgio Fede, Gabriella Di Girolamo, Elena Sironi e Antonio Trevisi ha detto: “Con l'aeroporto di Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi, il governo Meloni restaura perentoriamente la repubblica delle banane. Una repubblica dove se tu frodi il fisco e vieni condannato in via definitiva, una volta passato a miglior vita ti intitolano persino un aeroporto internazionale. Si tratta di una decisione non solo divisiva, che genera profondo disgusto tanto a noi quanto a milioni di italiani. Si tratta però anche di una figuraccia su scala mondiale e di un pessimo biglietto da visita per chiunque atterrerà nello scalo lombardo. Se ti fai beffe della legge, insomma, il Centrodestra italiano ti erige a eroe. Ora ci aspettiamo di vedere piazzali intitolati a mafiosi, controviali dedicati ai corrotti e magari qualche statua innalzata per i grandi evasori. Siamo davvero alla frutta".

Sovrintendente Scala: “Intitolare Malpensa a Carla Fracci”

Intanto il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, Dominique Meyer, ha firmato la petizione di Filt Cgil nazionale, Cgil Milano, Cgil Lombardia per l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Carla Fracci. Le sigle sindacali avevano chiesto a Enac, Sea, Comune di Milano, Regione Lombardia e ministero dei Trasporti di non procedere con l'intitolazione al Cavaliere in quanto nome "profondamente divisivo". "Il nome che proponiamo - si legge nella nota della Cgil inviata alle aziende e istituzioni - ha trasmesso in tutto il mondo l'eleganza, lo stile e la bravura, quale migliore esempio delle capacità artistiche del nostro Paese. Si tratta di Carla Fracci, milanese, già Dama di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana; Grande ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica italiana; medaglia d'oro ai benemeriti della cultura e dell'arte e insignita dal New York Times del titolo di prima ballerina assoluta". Questa scelta "sarebbe confacente ai criteri fin qui utilizzati per l'intitolazione degli aeroporti italiani", ed inoltre "permetterebbe a Malpensa di diventare il primo aeroporto italiano e tra i pochissimi nel mondo, ad essere intitolato ad una figura femminile".