Caso Cospito, Pg Roma chiede l'assoluzione per Andrea Delmastro

L'ex sottosegretario alla Giustizia è accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico. In primo grado l'esponente di Fratelli d'Italia è stato condannato ad 8 mesi con pena sospesa

La Procura generale di Roma ha chiesto assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito (CHI È).

Il procuratore generale ha chiesto di fare cadere le accuse con la formula "perché il fatto non costituisce reato". In primo grado l'esponente di Fratelli d'Italia è stato condannato ad 8 mesi con pena sospesa.

Processo rinviato al 20 maggio

È stato rinviato al prossimo 20 maggio per sentenza il processo di appello per Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio, in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Delmastro è difeso dall'avvocato, Giuseppe Valentino. I giudici, in primo grado, avevano emesso una sentenza a 8 mesi.