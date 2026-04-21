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Roma, controlli tra Flaminio e Villa Borghese: 3 arresti e 2 denunce

Cronaca

Sul fronte del contrasto alla droga i carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Flaminio, Villa Borghese e aree limitrofe, portando all'arresto di tre persone denunciandone due 

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I carabinieri della compagnia Roma Trionfale, con il supporto dei militari del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Roma e di una pattuglia di motociclisti, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Flaminio, Villa Borghese e aree limitrofe, volta alla prevenzione e repressione dei reati predatori e al contrasto dello spaccio di stupefacenti, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il bilancio dell'operazione è di tre persone arrestate e due denunciate alla procura.

Gli arresti

Nel corso dell'attività, i carabinieri della stazione Roma Ponte Milvio hanno arrestato un cittadino filippino di 48 anni. Dopo le perquisizioni personale, veicolare e domiciliare; l'uomo è stato trovato in possesso di oltre 44 grammi di shaboo, materiale per il confezionamento e 540 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. Sempre sul fronte del contrasto alla droga, i militari della stazione Roma Trionfale hanno arrestato un 27enne romano che, dopo un controllo d'iniziativa, è stato trovato in possesso di 26 grammi di cocaina e 9 grammi di crack, oltre a 500 euro in contanti.

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Identificate 275 persone e controllato 71 veicoli

 In zona piazzale Flaminio, i militari della stazione Roma Flaminia hanno arrestato un cittadino romeno di 45 anni, sorpreso subito dopo aver portato via con destrezza il portafogli a una donna di 72 anni che non si era accorta di nulla. Una donna di 64 anni è stata denunciata dai carabinieri, poiché sorpresa alla guida di un'auto risultata oggetto di appropriazione indebita ai danni di una società di leasing. Poco dopo, invece, un uomo di 43 anni, è stato denunciato, poichè fermato alla guida della propria vettura senza aver mai conseguito la patente di guida. Infine, un giovane di 18 anni è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore, poiché trovato in possesso di circa 6 grammi di hashish, a uso personale. Complessivamente, i carabinieri hanno identificato 275 persone e controllato 71 veicoli. 

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