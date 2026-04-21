Roma, controlli tra Flaminio e Villa Borghese: 3 arresti e 2 denunce

Sul fronte del contrasto alla droga i carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Flaminio, Villa Borghese e aree limitrofe, portando all'arresto di tre persone denunciandone due ascolta articolo

I carabinieri della compagnia Roma Trionfale, con il supporto dei militari del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Roma e di una pattuglia di motociclisti, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Flaminio, Villa Borghese e aree limitrofe, volta alla prevenzione e repressione dei reati predatori e al contrasto dello spaccio di stupefacenti, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il bilancio dell'operazione è di tre persone arrestate e due denunciate alla procura.

Gli arresti Nel corso dell'attività, i carabinieri della stazione Roma Ponte Milvio hanno arrestato un cittadino filippino di 48 anni. Dopo le perquisizioni personale, veicolare e domiciliare; l'uomo è stato trovato in possesso di oltre 44 grammi di shaboo, materiale per il confezionamento e 540 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. Sempre sul fronte del contrasto alla droga, i militari della stazione Roma Trionfale hanno arrestato un 27enne romano che, dopo un controllo d'iniziativa, è stato trovato in possesso di 26 grammi di cocaina e 9 grammi di crack, oltre a 500 euro in contanti. Approfondimento Roma, operazione anti-droga: 12 fermi, sequestrate 200 dosi