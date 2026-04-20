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Roma, operazione anti-droga: 12 fermi, sequestrate 200 dosi

Cronaca

I carabinieri hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Quarticciolo, per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione si è conclusa con l'arresto di 12 persone, e con il sequestro complessivo di 213 dosi tra cocaina e crack, 11 involucri di hashish e la somma contante di 1.860 euro, ritenuta provento delle attività illecite.

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