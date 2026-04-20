Roma, operazione anti-droga: 12 fermi, sequestrate 200 dosi

I carabinieri hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Quarticciolo, per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione si è conclusa con l'arresto di 12 persone, e con il sequestro complessivo di 213 dosi tra cocaina e crack, 11 involucri di hashish e la somma contante di 1.860 euro, ritenuta provento delle attività illecite.
Prossimi video
Omicidio Vasto, fermato padre del 21enne ucciso a coltellate
Cronaca
Operazione antimafia a Palermo, in manette 32 persone
Cronaca
Lodi, assalto al bancomat durante la movida: giovani esultano. VIDEO
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 20 aprile: edizione delle 8
Cronaca
Pagine, la rassegna stampa del 20 aprile
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 19 aprile, edizione delle 19
Cronaca
Bergamo, neonato lasciato nella Culla per la vita: sta bene
Cronaca