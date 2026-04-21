Roma compie 2779 anni, oggi si celebra la Città Eterna. Cosa sapere

Oggi ricorre una data importante per la Capitale, è il Natale di Roma. Secondo la tradizione, infatti, la Città Eterna venne fondata proprio il 21 aprile 753 a.C., da Romolo, sul colle Palatino. Nel corso dell'antichità il Natale di Roma era ricordato dai suoi abitanti con una festa denominata "Palilia" e ancora oggi, ben 2779 anni dopo, nella giornata odierna si celebra la fondazione della città. In quest'ottica Roma Capitale promuove un significativo programma di appuntamenti culturali gratuiti, con l'obiettivo di raccontare la storia millenaria della città.

Le rievocazioni storiche

Sono previste una serie di rievocazioni storiche celebrative. In Particolare le Terme di Diocleziano ospitano il Tracciato del Solco Primigenio e i Palilia. Entrambi gli eventi sono curati dal Gruppo Storico Romano e offrono al pubblico un’esperienza immersiva tra storia, mito e tradizione, con figuranti in abiti d’epoca e ricostruzioni fedeli dei rituali antichi. Nel primo caso si rievoca il gesto fondativo attribuito a Romolo, che secondo la tradizione segnò con un aratro il confine sacro della città, il cosiddetto "pomerium". Nel secondo caso si ripercorre una delle più antiche festività della religione romana. Originariamente festa pastorale, si svolgeva proprio il 21 aprile in onore della divinità Pale, protettrice dei greggi e dei pastori. Nel tempo, la ricorrenza è diventata parte integrante delle celebrazioni del Natale di Roma.

Le iniziative culturali

Ecco poi altri eventi previsti. In piazza del Campidoglio alle 16.30, 17.15, 18.00 e 18.45 le visitatrici e i visitatori potranno accedere eccezionalmente a Palazzo Senatorio per le visite gratuite all’Aula Giulio Cesare, a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. La partecipazione è gratuita previa prenotazione obbligatoria allo 06/0608. Il programma di visite e itinerari guidati è articolato. Al Quadraro si potrà andare alla scoperta delle opere di street art del progetto M.U.Ro, in un percorso che intreccia linguaggi contemporanei e memoria storica del quartiere, colpito dal tragico rastrellamento del 17 aprile 1944 (partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria). Nell’ambito del programma aMICi, si terrà al Museo Pietro Canonica la visita guidata Pietro Canonica e il fascino dell’Oriente per scoprire i tesori nascosti nella casa-museo di Villa Borghese e approfondire il ruolo dello scultore nell’esportazione del modello dei monumenti delle Capitali d’Italia – da Torino a Roma – presso i leader mediorientali. Un secolo di Galleria Comunale 1925–2025 è l'evento per scoprire e approfondire la nascita e l’evoluzione della prima collezione comunale di arte moderna e contemporanea; mentre al Museo di Roma in Trastevere si possono ammirare le immagini della città eterna vista attraverso gli scatti del fotografo francese Hervé Gloaguen, realizzati tra il 1975 e il 1995 durante le sue esplorazioni notturne.

Festeggiamenti in musica

La musica sarà un elemento fondante delle celebrazioni con un momento di partecipazione collettiva, in partenza in contemporanea alle ore 17.30, in diversi punti del centro storico. Protagoniste sono le Bande musicali delle forze armate che porteranno il proprio repertorio in alcuni luoghi suggestivi: da piazza del Campidoglio che ospiterà il consueto concerto della Banda della Polizia locale di Roma Capitale, fino alla Scalinata di Trinità dei Monti, dove si esibirà la Banda dell’Esercito Italiano; da piazza San Silvestro, in cui si terrà il concerto della Banda della Marina Militare, fino ad arrivare a piazza Pia, luogo designato a ospitare l’esibizione della Banda dell’Aeronautica Militare. E poi ancora concerti si svolgeranno in piazza di San Lorenzo in Lucina con la Banda dell’Arma dei Carabinieri, piazza di Pietra, in cui si esibirà la Banda della Polizia di Stato e piazza di S. Ignazio che ospiterà la Banda della Polizia Penitenziaria.