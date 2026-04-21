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Femminicidio a Vignale Monferrato, in carcere l'ex compagno della vittima Silvio Gambetta

Cronaca

La coppia si era separata nei mesi scorsi e la donna avrebbe più volte riferito ad amici e conoscenti di una situazione particolarmente pericolosa

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È stato arrestato dai carabinieri e rinchiuso nel carcere di Vercelli Silvio Gambetta, 57 anni, ex compagno di Loredana Ferrara. È accusato del femminicidio della donna di 52 anni. 

Cosa è successo

Il delitto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Vignale Monferrato, nell'alessandrino. A rendere noto l'arresto è stato il comando provinciale dei carabinieri. La Procura di Vercelli, competente sul territorio, ha disposto il massimo riserbo sugli sviluppi investigativi, per non pregiudicare l'attività di indagine in corso, volta a definire il movente e l'esatta dinamica del delitto. Non si escluderebbe che Gambetta, alla guida di un pick-up, possa prima aver tentato di investire Ferrara, imboccando la salita di piazza Italia, per poi accoltellarla alla gola in via Manzoni. I militari lo hanno fermato nelle vicinanze. La coppia si era separata nei mesi scorsi e la donna avrebbe più volte riferito ad amici e conoscenti di una situazione particolarmente pericolosa e di reazioni violente da parte di Gambetta. "Tra fine novembre e inizio dicembre ci aveva raccontato di essere già stata aggredita da lui e lo aveva descritto come violento", ha dichiarato Alberto Massiotti, presidente del club di Vignale dove Loredana Ferrara lavorava. Sembrerebbe che proprio per questo la donna avrebbe deciso di lasciarlo. Dopo la fine della relazione, Ferrara aveva lasciato Vignale, trasferendosi prima a Frassinello, poi a Camagna, sempre in Monferrato.

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