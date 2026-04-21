Femminicidio nel Bolognese, uccide la moglie e poi si toglie la vita a Castel MaggioreCronaca
Le vittime sono una donna di 63 anni e il marito di 73. A trovare i corpi senza vita è stato il figlio dell'uomo che, preoccupato non riuscendo a mettersi in contatto con il padre, si è recato a casa dei coniugi nel primo pomeriggio di oggi. Il femminicidio, forse per strangolamento, potrebbe essere avvenuto nella serata di ieri, 20 aprile. L'uomo si sarebbe poi impiccato alcune ore dopo
Tragedia nel Bolognese, dove un uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. È successo a Castel Maggiore dove una donna di 63 anni è stata strangolata dal marito di 73 anni che si sarebbe poi impiccato. A dare l'allarme al 112 è stato il figlio dell’uomo, che si era risposato con la 63enne, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con i coniugi. Il fatto sarebbe avvenuto fra la notte del 20 aprile e questa mattina, ma la scoperta dei due corpi senza vita è stata fatta nel primo pomeriggio. Sul posto i carabinieri che stanno ancora accertando la dinamica e le motivazioni dei due decessi.
Cosa sappiamo
Dopo chiamate e messaggi senza risposta, il figlio del 73enne è andato a casa del padre e ha trovato i due coniugi entrambi senza vita. I carabinieri di Castel Maggiore e della compagnia Borgo Panigale sono intervenuti con il supporto della sezione investigazioni scientifiche e del Pm di turno in Procura, Federica Messina. Su entrambi i corpi sarà disposta l'autopsia, per fare chiarezza sull'accaduto, anche se non sembrano esserci molti dubbi sull'ipotesi di un omicidio-suicidio. L'uomo potrebbe avere ucciso la moglie forse strangolandola, già nella serata di ieri, per poi impiccarsi diverse ore dopo. A quanto si apprende, la coppia era da tempo in crisi e i due, sebbene vivessero insieme, erano di fatto separati.