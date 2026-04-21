Femminicidio nel Bolognese, uccide la moglie e poi si toglie la vita

Le vittime sono una donna di 63 anni e il marito di 73. A trovare i corpi senza vita è stato il figlio dell'uomo che, preoccupato non riuscendo a mettersi in contatto con il padre, si è recato a casa dei coniugi nel primo pomeriggio di oggi. Il femminicidio, forse per strangolamento, potrebbe essere avvenuto nella serata di ieri, 20 aprile. L'uomo si sarebbe poi impiccato alcune ore dopo

Tragedia nel Bolognese, dove un uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. È successo a Castel Maggiore dove una donna di 63 anni è stata strangolata dal marito di 73 anni che si sarebbe poi impiccato. A dare l'allarme al 112 è stato il figlio dell’uomo, che si era risposato con la 63enne, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con i coniugi. Il fatto sarebbe avvenuto fra la notte del 20 aprile e questa mattina, ma la scoperta dei due corpi senza vita è stata fatta nel primo pomeriggio. Sul posto i carabinieri che stanno ancora accertando la dinamica e le motivazioni dei due decessi.