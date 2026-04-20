Omicidio Andrea Sciorilli a Vasto, fermato il papà della vittima

Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto , è in stato di fermo. A confermare la notizia è l'avvocato dell'uomo, Massimiliano Baccalà. Il fermo sarebbe scattato al termine del lungo interrogatorio che si è svolto la notte scorso nella caserma dei carabinieri della città abruzzese.

Cosa è successo

Andrea Sciorilli è stato trovato senza vita domenica pomeriggio. Il 21enne è stato raggiunto da alcune coltellate e lasciato a terra sulla rampa che conduce ai garage seminterrati. La Procura di Vasto, che coordina le indagini, ha disposto l'autopsia sul ragazzo, fissata per mercoledì e affidata ai medici legali Pietro Falco e Riccardo Di Tanna. Nella serata di ieri si sono tenuti gli interrogatori di parenti, amici e conoscenti del giovane morto. Le domande degli inquirenti si sono concentrate specialmente sul padre della vittima che sarebbe stato il primo a dare l'allarme dopo aver rinvenuto il cadavere. L’uomo è stato poi fermato.