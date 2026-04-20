Omicidio in un parcheggio a Pavia, fermato un 16enne

Si tratta di un giovane di origini egiziane, accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento) aggredito nella notte tra sabato e ieri

Un 16enne di origini egiziane è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e ieri, nel parcheggio dell'area Cattaneo, vicino al centro storico di Pavia. Il ragazzo è stato fermato dopo un lungo interrogatorio in Questura.