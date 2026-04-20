Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Omicidio in un parcheggio a Pavia, fermato un 16enne

Cronaca

Si tratta di un giovane di origini egiziane, accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento) aggredito nella notte tra sabato e ieri

ascolta articolo

Un 16enne di origini egiziane è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e ieri, nel parcheggio dell'area Cattaneo, vicino al centro storico di Pavia. Il ragazzo è stato fermato dopo un lungo interrogatorio in Questura.

Cronaca: Ultime notizie

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 aprile: la rassegna stampa

Cronaca

Il "braccio di ferro" tra Donald Trump e l'Iran domina le prime pagine dei principali quotidiani...

7 foto

Padova, uomo morto in strada per ferite da accoltellamento: si indaga

Cronaca

La polizia è intervenuta poco prima di mezzanotte, dopo una chiamata al 113 da parte di alcuni...

Morti per arresto cardiaco due ciclisti della Granfondo Torino

Cronaca

I corridori, di 61 e 67 anni, hanno accusato i rispettivi malori tra Chieri e Pino Torinese,...

Bimbo morto in piscina, l'avvocato: "Bocchettone era senza griglia"

Cronaca

Dopo le prime verifiche effettuate sul luogo, si cerca di appurare le responsabilità. Aperto un...

Ventunenne trovato morto a Vasto: si indaga per omicidio

Cronaca

Il corpo senza vita del giovane è stato trovato nel garage di un condominio dai genitori. Sul...

Cronaca: i più letti