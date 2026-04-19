Ventunenne trovato morto a Vasto: si indaga per omicidio

Il corpo senza vita del giovane è stato trovato nel garage di un condominio dai genitori. Sul posto Carabinieri, Polizia locale e personale sanitario

Un giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Il ragazzo sarebbe stato accoltellato. A trovarlo, con ferite d'arma da taglio sul corpo, i genitori. Sul posto, sulla circonvallazione Histoniense, si trovano i Carabinieri, la Polizia locale e personale sanitario, il medico legale e il pm di turno della Procura di Vasto, Silvia Di Nunzio. Si indaga per omicidio.

Sgomento in città dove si è subito diffusa la voce di quanto avvenuto, anche perché la palazzina, intorno alla quale si sono concentrati i mezzi delle forze dell'ordine e di soccorso, si trova in una zona molto trafficata e frequentata.