Dossieraggi, perquisizioni a Roma nell'inchiesta Squadra Fiore

Tra le persone indagate e perquisite questa mattina dai carabinieri del Ros nell'ambito dell'inchiesta sulla "Squadra Fiore", il gruppo clandestino che faceva attività di dossieraggio, c'e' anche Giuseppe Del Deo, ex vice capo dell'Aisi. I pm contestano peculato da cinque milioni di euro

Perquisizioni su disposizione della Procura di Roma nell'ambito dell'indagine sulla 'Squadra Fiore', un gruppo clandestino - di cui facevano parte ex appartenenti alle forze dell'ordine - che avrebbe compiuto attività di dossieraggio. L'attività è stata svolta dai carabinieri del Ros. Nell'indagine si procede per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy e esercizio abusivo della professione. Contestualmente si stanno effettuando perquisizioni anche per il filone di indagine in cui si procede per truffa e peculato a carico di ex appartenenti ai servizio segreti.

Indagato ex vice capo dell'Aisi

L'ex numero due del Dis, Giuseppe Del Deo, è indagato per peculato nell'indagine della Procura. Nel filone che coinvolge Del Deo - quando era all'Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna) - i pm contestano peculato da cinque milioni di euro. Denaro che, in base all'impianto accusatorio, l'ex 007 affidava con contratti alla società 'amica' Sind, gestita all'epoca dei fatti da Enrico Fincati anch'egli indagato.