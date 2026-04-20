Crisi Iran, rischio aumenti per l'acqua minerale in bottiglia

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Crisi Iran, rischio aumenti fino a 6 centesimi a bottiglia per l'acqua minerale

Cronaca

Lo afferma il Codacons, che è entrato in possesso di alcune comunicazioni formali di aggiornamento al rialzo dei prezzi da parte dei produttori di plastica per bottiglie, tappi, etichette e film utilizzati per l'acqua minerale e le bevande in generale

ascolta articolo

La crisi in Medio Oriente rischia di far salire i prezzi al dettaglio anche di bevande e acqua minerale al punto che una bottiglia da 1,5 litri potrebbe a breve costare fino a 5/6 centesimi di euro in più, determinando una stangata sui consumatori italiani da complessivi 606 milioni di euro annui. Non solo. Potrebbero verificarsi anche carenze nelle forniture di acqua minerale a negozi e supermercati. Lo afferma il Codacons, che è entrato in possesso di alcune comunicazioni formali di aggiornamento al rialzo dei prezzi da parte dei produttori di plastica per bottiglie, tappi, etichette e film utilizzati per l'acqua minerale e le bevande in generale.

Inviato un esposto all'Antitrust

Una vicenda che finisce ora al vaglio dell'Antitrust, a cui l'associazione ha inviato un esposto affinché si accerti la legittimità delle pretese economiche e possibili fenomeni speculativi. Dai documenti esclusivi in possesso del Codacons emerge come "negli ultimi giorni una pluralità di operatori attivi nei settori delle materie plastiche e del packaging abbia trasmesso ai propri clienti comunicazioni accomunate dalla richiesta di revisione delle condizioni economiche dei contratti già in essere mediante l'introduzione di sovrapprezzi, surcharge o clausole di adeguamento straordinario con conseguente richiesta di rinegoziazione immediata dei contratti e, in taluni casi, con la previsione di sospensione delle forniture in assenza di accettazione delle nuove condizioni".

La ricaduta sui consumatori

Richieste di aumento dei prezzi delle forniture che le aziende produttrici di acqua minerale, a causa del considerevole importo, non possono "internalizzare": in base ai dati in possesso del Codacons, le pretese dei colossi della plastica potrebbero determinare un rincaro nell'ordine del +20% per l'acqua minerale e del +10% per le bevande analcoliche. A ciò si deve aggiungere il rischio, che proprio all'inizio della stagione più calda, il consumatore potrebbe non trovare la propria acqua minerale sugli scaffali a seguito della mancata consegna del polimero da parte dei produttori di plastica, conclude il Codacons. 

FOTOGALLERY

Ipa e SkyTG24

Guerra in Iran, prezzo dell'energia alle stelle
1/7
Economia

Iran, tensioni e rincari: da cosa dipendono i prezzi di gas e luce

L’attacco sferrato da Usa e Israele nei confronti dell’Iran ha scatenato delle inevitabili ripercussioni sul mercato del petrolio e del gas, schizzato al rialzo di quasi il 40%. Importanti aumenti anche per il petrolio mentre le Borse europee sono scivolate, in alcuni casi anche pesantemente, con un totale di oltre 300 miliardi 'bruciati'. Di questo si è parlato nella puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24, andata in onda il 2 marzo 2026

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Previsioni meteo, goccia fredda in arrivo sull'Italia a fine aprile

Cronaca

La seconda e ultima parte del mese di aprile, secondo gli esperti meteo, sarà piuttosto...

Crisi Iran, rischio aumenti per l'acqua minerale in bottiglia

Cronaca

Lo afferma il Codacons, che è entrato in possesso di alcune comunicazioni formali di...

21enne ucciso a Vasto, il papà confessa: fermato dopo interrogatorio

Cronaca

Andrea Sciorilli era stato trovato senza vita ieri nella rampa che porta ai garage del condominio...

Rapina in banca a Napoli, analogie con colpo fallito nel 2022 a Roma

Cronaca

Le similitudini si riferiscono ad un colpo tentato quattro anni fa nella Capitale da una...

Bergamo, duplice omicidio a Covo: sentiti 2 indagati, si cerca terzo

Cronaca

Due dei tre indagati, che erano presenti sulla scena del crimine al momento del delitto, si...

Cronaca: i più letti