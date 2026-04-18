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Latina, bambino 7 anni muore annegato in centro termale

Cronaca
©Ansa

È successo a Suio Terme, nel comune di Castelforte. In corso indagini per capire la dinamica. L'ipotesi è che sarebbe stato risucchiato dal bocchettone di scarico

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Un bambino di sette anni è annegato a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. Non è servito a nulla l'intervento dei soccorsi, arrivati con un'ambulanza del 118 e un'auto medica e, inoltre, un'eliambulanza, atterrata nei campi vicino le terme. Sul posto anche i carabinieri, che stanno indagando per comprendere come abbia fatto il bimbo a morire all'interno di una piscina di un centro termale della zona.

Il bambino sarebbe stato risucchiato dal bocchettone di scarico: questa è l'ipotesi che sta prendendo sempre più piede.

Come da prassi in questi casi, la salma del piccolo è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. 

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