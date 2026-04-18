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Corteo degli anarchici a Roma, 200 per Cospito: ferito un poliziotto

Cronaca
©Ansa

I manifestanti sono partiti da San Lorenzo in direzione Pigneto, seguiti dalla forze dell'ordine con i blindati. Un agente è stato colpito da una bottiglia durante momenti di tensione tra gli anarchici e un fotografo ed è stato subito medicato

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Dopo una trattativa con le forze dell'ordine, i circa 200 anarchici che hanno risposto alla chiamata nazionale e si sono riuniti oggi a Roma in zona San Lorenzo hanno iniziato il corteo con l'intenzione di raggiungere il vicino quartiere Pigneto. "Riempiamo le strade" e "fuori Alfredo dal 41 bis" gli slogan più ripetuti. Il corteo, che alla vigilia non era stato annunciato, è monitorato dalle forze dell'ordine che lo seguno con i blindati, che nel pomeriggio avevano presidiato la piazza. L’iniziativa è stata organizzata in vista della decisione del ministero della Giustizia, attesa a inizio maggio, sul regime di carcere duro per l’esponente anarchico Alfredo Cospito.

Un poliziotto ferito da una bottiglia

Durante il corteo è rimasto ferito al volto un funzionario della polizia a causa del lancio di una bottiglia di vetro da parte dei manifestanti. Il poliziotto ha riportato una ferita vistosa alla testa ed è stato subito medicato. Secondo quanto si apprende il lancio della bottiglia è avvenuto durate momenti di tensione tra anarchici e un fotografo che seguiva il corteo. 

Corte concluso al Pigneto

Il corteo si è concluso dopo aver raggiunto il Pigneto. Nel corso dello stesso presidio sono stati ricordati anche Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, morti in un'esplosione mentre fabbricavano un ordigno artigianale in un casolare al Parco degli Acquedotti. Dopo aver percorso le strade dei due quartieri la manifestazione si è conclusa in serata a piazza Nuccitelli. 

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