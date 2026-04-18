Corteo degli anarchici a Roma, 200 per Cospito: ferito un poliziotto

I manifestanti sono partiti da San Lorenzo in direzione Pigneto, seguiti dalla forze dell'ordine con i blindati. Un agente è stato colpito da una bottiglia durante momenti di tensione tra gli anarchici e un fotografo ed è stato subito medicato

Dopo una trattativa con le forze dell'ordine, i circa 200 anarchici che hanno risposto alla chiamata nazionale e si sono riuniti oggi a Roma in zona San Lorenzo hanno iniziato il corteo con l'intenzione di raggiungere il vicino quartiere Pigneto. "Riempiamo le strade" e "fuori Alfredo dal 41 bis" gli slogan più ripetuti. Il corteo, che alla vigilia non era stato annunciato, è monitorato dalle forze dell'ordine che lo seguno con i blindati, che nel pomeriggio avevano presidiato la piazza. L’iniziativa è stata organizzata in vista della decisione del ministero della Giustizia, attesa a inizio maggio, sul regime di carcere duro per l’esponente anarchico Alfredo Cospito.