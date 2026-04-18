Bergamo, alpinista muore travolto da sassi. Illesi due compagni

L'uomo stava facendo un'escursione sopra il lago di Coca, quando è stato travolto dalla frana. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, anche con un elicottero, oltre al personale del Soccorso alpino
Un alpinista di 37 anni è morto travolto da una frana di sassi, questa mattina a Valbondione, in provincia di Bergamo. L'uomo si trovava con altre due persone, rimaste illese, e stava facendo un'escursione sopra il lago di Coca, quando è stato travolto dalla frana. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, anche con un elicottero, oltre al personale del Soccorso alpino. L'incidente è avvenuto in una zona impervia e difficile da raggiungere attorno alle 7, le operazioni di recupero del corpo sono terminate alle 9.30.
©Ansa
Incidenti e pericoli in montagna, i consigli del Soccorso alpino
Dal bollettino nivometeorologico, fino all'attrezzatura adatta: sono tanti i fattori da tenere in considerazione quando si decide di partire per un'escursione sulla neve. Ecco le regole da seguire