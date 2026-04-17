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Frosinone, 600 kg di hashish nel frigorifero: arrestati mamma e figli

Cronaca

La scoperta è stata fatta dalla Squadra mobile di Roma  (VII Sezione Antidroga),  che con l'ausilio di personale dell'omologo ufficio investigativo di Frosinone ha arrestato una donna di 63 anni e i suoi due figli (una donna di 32 anni e un giovane di 29), in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di ingente quantità di stupefacente

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In un locale al piano terra dello stabile in cui risiedeva una famiglia nascondeva a Patrica, in provincia di Frosinone, in un frigorifero 637 chili di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi. La scoperta è stata fatta dalla Squadra mobile di Roma  (VII Sezione Antidroga),  che con l'ausilio  di personale dell'omologo ufficio investigativo di Frosinone ha arrestato una mamma di 63 anni e i suoi due figli ( una donna di 32 anni e un giovane di 29), in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di ingente quantità di stupefacente. Altri 660 grammi di hashish sono stati trovati all'esito di una perquisizione personale della 32enne. Una volta immesso sul mercato dello spaccio al dettaglio lo stupefacente sequestrato- suddiviso in panetti da 100 e 50 grammi ciascuno-  avrebbe potuto fruttare guadagni per oltre 3,5 milioni di euro. I tre arrestati, tutti italiani e incensurati, sono ora detenuti tra Rebibbia e Regina Coeli.

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