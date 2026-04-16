Primavalle, Meloni sui social: "Ricordare per evitare accada ancora"

Nell'anniversario della morte dei fratelli Mattei, morti il 16 aprile 1973 a Roma, nel rogo appiccato da alcuni militanti di Potere Operaio, la premier Meloni scrive in un post sulle sue pagine social: "E' una tragedia che segna una delle pagine più buie degli anni di piombo e che ci mostra dove può arrivare la violenza quando sostituisce il confronto. Ricordare oggi la barbarie del rogo di Primavalle è anche un modo per condannare senza ambiguità ogni forma di violenza politica. Affinché certi drammi non si ripetano mai più".