Dove eravamo rimasti? Melania, Epstein e la nuova guerra di Troia

Il caso del finanziere pedofilo riaffiora nel pieno della tensione globale provocata dalla guerra in Iran, riaprendo interrogativi mai risolti e spostando di nuovo il baricentro del racconto mediatico. Al centro emerge la figura della First Lady, presenza ambigua e strategica per il presidente Usa. E mentre la scena cambia, la domanda resta la stessa: dove eravamo rimasti?