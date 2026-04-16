Dove eravamo rimasti? Melania, Epstein e la nuova guerra di Troia

Il caso del finanziere pedofilo riaffiora nel pieno della tensione globale provocata dalla guerra in Iran, riaprendo interrogativi mai risolti e spostando di nuovo il baricentro del racconto mediatico. Al centro emerge la figura della First Lady, presenza ambigua e strategica per il presidente Usa. E mentre la scena cambia, la domanda resta la stessa: dove eravamo rimasti?
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