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Cronaca

Dove eravamo rimasti? Melania, Epstein e la nuova guerra di Troia

Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco
Melania Trump - Ansa

Il caso del finanziere pedofilo riaffiora nel pieno della tensione globale provocata dalla guerra in Iran, riaprendo interrogativi mai risolti e spostando di nuovo il baricentro del racconto mediatico. Al centro emerge la figura della First Lady, presenza ambigua e strategica per il presidente Usa. E mentre la scena cambia, la domanda resta la stessa: dove eravamo rimasti?

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