Le linee coinvolte



Secondo quanto riferito da Rete Ferroviaria Italiana, le linee coinvolte sono la Milano-Bologna (alta velocità e tradizionale) e Milano-Genova. Sempre secondo l'azienda, si stanno verificando rallentamenti fino a 40 minuti e variazioni alla circolazione. Decine di passeggeri sono stati fatti scendere dai treni in attesa dell’intervento della polizia. Alcuni viaggiatori sono stati invitati a lasciare i convogli alla stazione di Melegnano.