La circolazione ferroviaria è bloccata nella zona sud di Milano per consentire un intervento delle forze dell’ordine alla stazione di Rogoredo. Lo comunica Trenord, spiegando che sono state introdotte variazioni al servizio
La circolazione ferroviaria è bloccata nella zona sud di Milano. “Per consentire un intervento delle forze dell’ordine nella stazione di Rogoredo sono state pianificate delle variazioni al servizio”, si legge in una nota sul sito di Trenord.
Le linee coinvolte
Secondo quanto riferito da Rete Ferroviaria Italiana, le linee coinvolte sono la Milano-Bologna (alta velocità e tradizionale) e Milano-Genova. Sempre secondo l'azienda, si stanno verificando rallentamenti fino a 40 minuti e variazioni alla circolazione. Decine di passeggeri sono stati fatti scendere dai treni in attesa dell’intervento della polizia. Alcuni viaggiatori sono stati invitati a lasciare i convogli alla stazione di Melegnano.