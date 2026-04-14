Guasto AV Roma-Napoli, treni in ritardo fino a 3 ore

Guasto tecnico sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli con ritardi fino a tre ore, cancellazioni e deviazioni dei treni. I disagi, iniziati nelle prime ore del mattino, hanno coinvolto anche Intercity e regionali, con la circolazione tornata progressivamente alla normalità dopo gli interventi.
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