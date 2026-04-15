Previsioni meteo, ondata di caldo in arrivo: ecco dove e quando

Nella seconda metà di aprile, il tempo sull'Italia tenderà a stabilizzarsi, con oltre 30 gradi attesi nella terza decade del mese. Tra il 15 e il 17 aprile, l'instabilità si attenuerà gradualmente, mentre il weekend del 18-19 si prospetta soleggiato e gradevole, con clima tipico della primavera avanzata

Le precipitazioni inziano a diminuire

Già da oggi, mercoledì 15 aprile, si percepirà una lenta ma costante attenuazione dell'instabilità. Al Nord sono attese ampie schiarite su Alpi e alte pianure, mentre piogge residue interesseranno l'Emilia-Romagna. Al Centro il versante adriatico sarà coinvolto da nubi e precipitazioni intermittenti, mentre sul Tirreno il sole sarà intervallato da temporali pomeridiani nelle zone interne. Al Sud persisterà il maltempo sulla Sardegna, con variabilità sul resto del territorio. Da giovedì 16 aprile la mattinata risulterà in prevalenza soleggiata, ma il riscaldamento diurno favorirà nuovi temporali pomeridiani lungo l'Appennino e nelle aree interne del Sud. Le temperature, però, inizieranno a risalire.