Previsioni meteo, ondata di caldo in arrivo: ecco dove e quando

Nella seconda metà di aprile, il tempo sull'Italia tenderà a stabilizzarsi, con oltre 30 gradi attesi nella terza decade del mese. Tra il 15 e il 17 aprile, l'instabilità si attenuerà gradualmente, mentre il weekend del 18-19 si prospetta soleggiato e gradevole, con clima tipico della primavera avanzata
Nella seconda metà di aprile 2026 lo scenario meteorologico sull'Italia è destinato a cambiare, con i primi segnali di un possibile anticipo estivo. Le previsioni indicano un graduale aumento delle temperature, più marcato nella terza decade del mese, quando potrebbe arrivare una fase di caldo anomalo con temperature superiori ai 30 gradi in diverse zone del Paese.
Le precipitazioni inziano a diminuire
Già da oggi, mercoledì 15 aprile, si percepirà una lenta ma costante attenuazione dell'instabilità. Al Nord sono attese ampie schiarite su Alpi e alte pianure, mentre piogge residue interesseranno l'Emilia-Romagna. Al Centro il versante adriatico sarà coinvolto da nubi e precipitazioni intermittenti, mentre sul Tirreno il sole sarà intervallato da temporali pomeridiani nelle zone interne. Al Sud persisterà il maltempo sulla Sardegna, con variabilità sul resto del territorio. Da giovedì 16 aprile la mattinata risulterà in prevalenza soleggiata, ma il riscaldamento diurno favorirà nuovi temporali pomeridiani lungo l'Appennino e nelle aree interne del Sud. Le temperature, però, inizieranno a risalire.
Il ritorno del sole e clima gradevole
Da venerdì 17 aprile l'espansione di un campo di alta pressione garantirà un miglioramento più deciso. A eccezione di isolati piovaschi pomeridiani nelle zone interne del Sud, la giornata sarà stabile e soleggiata su gran parte del Paese. Le prime indicazioni per il weekend del 18-19 aprile confermano la prosecuzione del bel tempo, con cieli in prevalenza sereni e temperature gradevoli, tipiche della primavera inoltrata. Solo l'estremo Sud potrebbe essere interessato da qualche annuvolamento residuo, senza tuttavia compromettere la stabilità generale.