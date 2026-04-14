Al Nord al mattino maltempo con precipitazioni diffuse; al pomeriggio fenomeni che persistono su Triveneto, Emilia Romagna e rilievi del Piemonte. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con residui fenomeni sul nord-est. Al Centro al mattino molte nubi in transito con piogge su Umbria e Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con acquazzoni e temporali; fenomeni in sconfinamento sulle coste Marchigiane. In serata e in nottata ancora qualche piovasco tra Umbria, Marche e Abruzzo. Al Sud e sulle isole al mattino tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito specie su regioni peninsulari e Sicilia, maltempo sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento a partire dalle zone interne; precipitazioni sparse ancora sulla Sardegna. In serata e in nottata maltempo che insiste sulla Sicilia e successivamente sulle regioni peninsulari. Temperature stabili o in calo al centro-nord e sulla Sardegna; in rialzo al sud. Massime stazionarie o in lieve rialzo su tutta la penisola.