Introduzione
L'allerta interessa 11 regioni, con le situazioni più critiche su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia occidentale. Sono attese precipitazioni molto abbondanti, localmente superiori a 150 mm in 48 ore sul Nord-Ovest, con forti venti associati
Quello che devi sapere
Allerta meteo in 11 regioni
Le piogge e i temporali che anche oggi investiranno molte zone d'Italia hanno indotto la Protezione civile a diramare un'allerta gialla per varie zone delle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.
Il maltempo si sposta verso Sud, domani migliora al Nord
Condizioni meteo instabili nella giornata odierna sull'Italia con piogge e temporali sparsi soprattutto su Nord-Est e zone interne del Centro. Domani, mercoledì, invece avremo un graduale spostamento dell'instabilità verso il Sud mentre al Nord le condizioni meteo tenderanno a migliorare. Temperature che si mantengono al di sopra delle medie di qualche grado e non sono attese particolari variazioni nei prossimi giorni. Nella seconda metà della settimana è atteso un generale miglioramento delle condizioni meteo grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico verso l'Europa occidentale. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per il terzo weekend di aprile confermano per il momento stabilità prevalente. La prossima settimana, però, potrebbe affacciarsi aria più fredda dai quadranti orientali con risvolti tutti da valutare.
Le previsioni meteo per oggi
Al Nord al mattino maltempo con precipitazioni diffuse; al pomeriggio fenomeni che persistono su Triveneto, Emilia Romagna e rilievi del Piemonte. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con residui fenomeni sul nord-est. Al Centro al mattino molte nubi in transito con piogge su Umbria e Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con acquazzoni e temporali; fenomeni in sconfinamento sulle coste Marchigiane. In serata e in nottata ancora qualche piovasco tra Umbria, Marche e Abruzzo. Al Sud e sulle isole al mattino tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito specie su regioni peninsulari e Sicilia, maltempo sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento a partire dalle zone interne; precipitazioni sparse ancora sulla Sardegna. In serata e in nottata maltempo che insiste sulla Sicilia e successivamente sulle regioni peninsulari. Temperature stabili o in calo al centro-nord e sulla Sardegna; in rialzo al sud. Massime stazionarie o in lieve rialzo su tutta la penisola.
Le previsioni per domani
Al Nord molte nuvole in transito al mattino sulle regioni settentrionali con deboli piogge su Emilia Romagna e Triveneto, più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabilità con fenomeni possibili su Alpi e Romagna, maggiori schiarite altrove. Generale miglioramento dalla serata. Al Centro condizioni di tempo instabile al mattino sulle regioni centrali con molte nuvole associate a piogge sparse specie su settori adriatici. Nel pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sulle zone interne. Graduale miglioramento dalla serata con residue precipitazioni sui settori adriatici. Al Sud e sulle isole giornata all'insegna del tempo instabile sulle regioni del Sud con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata graduale miglioramento salvo temporali ancora possibili tra Calabria e Sicilia. Temperature senza variazioni di rilievo, massime in aumento al Centro-Nord e in lieve calo al Sud.