L'uomo, residente a Trinitapoli nel Nord Barese, percepiva da 20 anni la pensione di invalidità e l’accompagnamento come invalido al 100% ma era sano e perfettamente capace di camminare: è accusato di truffa aggravata

Percepiva da 20 anni la pensione di invalidità e l’accompagnamento come invalido al 100% ma era sano e perfettamente capace di camminare. A scoprirlo la Guardia di Finanza che ha denunciato un 50enne di Trinitapoli, nel nord Barese, con l'accusa di truffa aggravata. Truffa che sarebbe costato alle casse dello Stato circa 200mila euro. Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Guardia di Finanza della Bat, coordinate dalla Procura di Foggia, l'indagato sui social postava video in cui camminava senza problemi smentendo così la diagnosi di menomazione fisica che, dal 2007, gli consentiva di percepire le agevolazioni. In alcune immagini l'uomo "appariva deambulare in posizione eretta e senza sostegni" spiega la Gdf.

Denunciato per truffa aggravata

Così sono partite le indagini, supportate anche da riprese video, che hanno confermato, si legge in una nota, che l'uomo "fosse in grado di svolgere spostamenti senza l'uso della carrozzina, di fatto impossibili per la diagnosi posta alla base della invalidità totale che gli era stata riconosciuta". Oltre alla denuncia penale per truffa aggravata, il cinquantenne è stato segnalato anche agli enti competenti "per interrompere l'erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali riconosciute al falso invalido". Il caso sarà, inoltre, segnalato "alla Procura regionale della Corte dei Conti per i conseguenti profili di responsabilità erariale".