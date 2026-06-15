Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bari, invalido su sedia a rotelle ma camminava in video sui social: denunciato 50enne

Cronaca

L'uomo, residente a Trinitapoli nel Nord Barese, percepiva da 20 anni la pensione di invalidità e l’accompagnamento come invalido al 100% ma era sano e perfettamente capace di camminare: è accusato di truffa aggravata

ascolta articolo

Percepiva da 20 anni la pensione di invalidità e l’accompagnamento come invalido al 100% ma era sano e perfettamente capace di camminare. A scoprirlo la Guardia di Finanza che ha denunciato un 50enne di Trinitapoli, nel nord Barese, con l'accusa di truffa aggravata. Truffa che sarebbe costato alle casse dello Stato circa 200mila euro. Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Guardia di Finanza della Bat, coordinate dalla Procura di Foggia, l'indagato sui social postava video in cui camminava senza problemi smentendo così la diagnosi di menomazione fisica che, dal 2007, gli consentiva di percepire le agevolazioni. In alcune immagini l'uomo "appariva deambulare in posizione eretta e senza sostegni" spiega la Gdf. 

 

Denunciato per truffa aggravata

Così sono partite le indagini, supportate anche da riprese video, che hanno confermato, si legge in una nota, che l'uomo "fosse in grado di svolgere spostamenti senza l'uso della carrozzina, di fatto impossibili per la diagnosi posta alla base della invalidità totale che gli era stata riconosciuta". Oltre alla denuncia penale per truffa aggravata, il cinquantenne è stato segnalato anche agli enti competenti "per interrompere l'erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali riconosciute al falso invalido". Il caso sarà, inoltre, segnalato "alla Procura regionale della Corte dei Conti per i conseguenti profili di responsabilità erariale". 

Cronaca: Ultime notizie

Agenzia Entrate, in scadenza il bando per assistenti amministrativi

Cronaca

C'è ancora qualche giorno a disposizione per presentare la domanda di partecipazione al bando di...

I nuovi locali dell'Agenzia delle Entrate di via Finocchiaro Aprile durante l'inaugurazione. Genova, 20 Gennaio 2020. ANSA/LUCA ZENNARO

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 giugno: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina l’annuncio dell’accordo tra Iran e Stati Uniti....

16 foto

Bimba di 7 anni ha malore in mare, muore nell'Agrigentino

Cronaca

La piccola era originaria di Ravanusa e si trovava al mare in località Marianello a Licata....

Sorelle scomparse in Abruzzo, ricerche nel lago di Barrea

Cronaca

Alisya e Sarah, sorelle di 16 e 12 anni, sono scomparse nella notte tra il 6 e il 7 giugno dalla...

Morti due giovani alpinisti sul Pasubio, precipitati per 100 metri

Cronaca

Una ragazza del 2001 e un ragazzo del 2000 sono morti dopo essere precipitati dal Sojo d’Uderle....

Cronaca: i più letti