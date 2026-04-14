Turiste investite e uccise a Roma, una condanna a 11 anni e mezzo

Le due giovani erano da poco arrivate nella Capitale per una vacanza e stavano prestando soccorso ad un automobilista coinvolto in un precedente incidente. L'imputato viaggiava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e guidava con la patente sospesa da 10 anni ascolta articolo

Il Tribunale di Roma ha condannato a 11 anni e mezzo di carcere Francesco Moretti, accusato di duplice omicidio stradale aggravato dalla fuga per avere travolto e ucciso con la propria auto le giovani studentesse belghe Wibe Bijls e Jessy Dewildeman (di 24 e 26 anni) sulla diramazione per l'Aquila del Grande Raccordo Anulare l'8 ottobre del 2022. Le due giovani erano da poco arrivate a Roma per una vacanza e stavano prestando soccorso ad un automobilista coinvolto in un precedente incidente. Nel procedimento sono parti civili i parenti delle due vittime, assistite dall’avvocato Domenico Musicco, presidente dell’associazione Vittime incidenti stradali Onlus. “Moretti quella sera era una mina vagante, è una persona pericolosa che può reiterare il reato e che anche a distanza di anni non ha mostrato segni pentimento”, ha detto il penalista. In aula ad assistere alla lettura del dispositivo i familiari e amici delle vittime.

Le indagini Moretti è accusato di duplice omicidio stradale aggravato dalla fuga e dalla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, con la patente sospesa. Fuggito subito dopo l’incidente senza soccorrere le giovani investite abbandonando la Smart che guidava, l'uomo era stato poi rintracciato dalle forze dell’ordine. Il pm Stefano Opilio aveva chiesto una condanna a 14 anni. “Quello che colpisce in questa vicenda è la profonda distanza fra le condotte delle ragazze che si fermano e scendano ad aiutare una persona rimasta bloccata fra le lamiere dopo un incidente e la condotta dell’imputato che in totale incoscienza si mette alla guida, investe le due ragazze e le uccide. Un incidente - ha sottolineato il pm nella requisitoria - provocato dalla totale assenza di lucidità del guidatore, la parola ‘strafatto’ rende l’idea di come stava l’imputato. Dagli esami tossicologici è emerso che l’imputato aveva assunto tutti i tipi di droga, cocaina, oppiacei e lui stesso ha detto di aver fumato una ‘canna’ prima di guidare. L’auto di Moretti è arrivata come un proiettile e dopo l’incidente non si è fermato e si è dato alla fuga”. Vedi anche Turiste belghe investite, 19enne ferita: "Pirata merita l'ergastolo"