Ritardi di oltre due ore e treni cancellati sulla linea alta velocità Napoli-Roma a causa di un guasto tecnico verificatosi intorno alle 6 di questa mattina nei pressi di Napoli. Trenitalia sul suo sito segnala che i treni Intercity possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti e i Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, ha comunicato che i tecnici sono al lavoro per ripristinare la circolazione.