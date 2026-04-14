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Guasto sull’Alta Velocità Napoli-Roma, treni cancellati e ritardi fino a tre ore

Cronaca

Disagi per un guasto tecnico verificatosi intorno alle 6 di questa mattina nei pressi del capoluogo partenopeo. Coinvolti anche Intercity e Regionali

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Ritardi di oltre due ore e treni cancellati sulla linea alta velocità Napoli-Roma a causa di  un guasto tecnico verificatosi intorno alle 6 di questa mattina nei pressi di Napoli. Trenitalia sul suo sito segnala che i treni Intercity possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti e i Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, ha comunicato che i tecnici sono al lavoro per ripristinare la circolazione.

Le variazioni

Trenitalia ha comunicato i treni Alta Velocità direttamente coinvolti e oggetto di variazioni: 

  • FR 9505 Milano Centrale (5:10) - Salerno (11:27): il treno oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri diretti a Napoli Centrale e Salerno possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.
  • FR 9503 Firenze Santa Maria Novella (6:00) – Napoli Centrale (9:18): il treno oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri diretti a Napoli Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.
  • FR 9616 Napoli Centrale (6:55) - Milano Centrale (11:35): il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.
  • FR 9501 Roma Termini (7:00) - Napoli Centrale (8:12): il treno oggi è instradato sulla linea convenzionale via Formia e non ferma a Napoli Afragola. I passeggeri diretti a Napoli Afragola possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.
  • FR 8506 Napoli Centrale (7:30) - Bolzano (13:48): il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.
  • FR 9524 Salerno (7:44) - Milano Centrale (13:50): il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Salerno e Napoli Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.
  • FR 9622 Napoli Centrale (8:25) – Milano Centrale (12:58): il treno oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.
  • FR 8335 Roma Termini (10:20) - Napoli Centrale (11:33): il treno oggi è cancellato. I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

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I ritardi

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

  • FR 9612 Battipaglia (5:05) - Torino Porta Nuova (12:16)
  • FR 9606 Napoli Centrale (5:09) - Milano Centrale (9:24)
  • FR 9304 Napoli Centrale (5:23) - Torino Porta Nuova (12:24)
  • FA 8300 Benevento (5:40) - Roma Termini (7:45)
  • FR 9608 Salerno (5:16) - Milano Centrale (10:00)
  • FR 8334 Napoli Centrale (5:45) - Roma Termini (7:00)
  • FR 9516 Salerno (5:50) - Torino Porta Nuova (13:04)
  • FR 9406 Napoli Centrale (6:09) - Venezia Santa Lucia (11:34)
  • FR 9490 Salerno (6:10) - Venezia Santa Lucia (12:34)
  • FR 8333 Roma Termini (7:30) - Reggio Calabria Centrale (13:02)
  • FR 9524 Salerno (7:44) - Milano Centrale (13:50)
  • FR 9520 Napoli Centrale (7:45) - Milano Centrale (12:50)

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