Nell'ambito delle indagini, al momento, ci sono cinque indagati, individuati coi testimoni e con la videosorveglianza, tre di questi sono minori. L'inchiesta è per concorso in omicidio volontario. I padri di due degli arrestati raccontano il loro dolore ascolta articolo

Giacomo Bongiorni sarebbe stato ucciso a pugni e calci con una fitta e veloce sequenza di colpi ed uno di questi potrebbe avergli sfondato la scatola cranica risultando, di fatto, letale. Questa una delle ipotesi legate alla morte dell'uomo di 47 anni avvenuta Massa, davanti al figlio di 11 anni, alla compagna e al cognato Gabriele Tognocchi, che pare sia stato il primo ad esser stato colpito per aver rimproverato dei giovani che lanciavano bottiglie contro la vetrina di un negozio. I fermati e le indagini Nell'ambito delle indagini, al momento, ci sono cinque indagati, individuati coi testimoni e con la videosorveglianza, tre di questi sono minori. L'inchiesta è per concorso in omicidio volontario. Uno dei due maggiorenni fermati, di famiglie originarie della Romania, Ionut Alexandru Miron, 23 anni, residente a Montignoso, avrebbe già fornito una versione dei fatti agli inquirenti rispondendo all'interrogatorio condotto dai carabinieri. La procura valuterà nel dettaglio le sue parole. L'altro fermato, Eduard Alin Carutasu, 19 anni, abitante a Marina di Massa, invece si è avvalso della facoltà di non rispondere ma, come ha spiegato il suo difensore, potrà rispondere al gip nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Dei tre indagati sotto i 18 anni si sta occupando la procura minorile di Genova. Uno, come ha confermato la procuratrice Tiziana Paolillo, è sotto misura di fermo, dentro un centro di accoglienza nel capoluogo ligure dove è stato condotto.

Le parole dei padri di due giovani indagati "Siamo distrutti. Io sono distrutto, mia moglie è distrutta. Noi chiediamo scusa alla famiglia per quello che è successo", ha detto il padre del giovane Eduardo. "Credo che debba essere successo qualcosa, loro dicono che si sono difesi. Io posso dire che non ho insegnato a mio figlio la violenza, mio figlio non è violento. Ma non è questo il momento per dire queste cose", ha aggiunto l'uomo, tentando di dare risposta a quanto successo. "Il mio pensiero è alla famiglia di quell’uomo, al suo bambino che era lì", ha concluso il padre del giovane fermato, come riporta "Il Corriere della Sera". Devastato dal dolore è anche il padre del 23enne Alexandru Ionut, anche lui portato in carcere con le stesse accuse rivolte all’amico. "Non so cosa pensare, come abbia potuto finire in una vicenda simile. Gli ho sempre insegnato che non doveva mettersi nei guai, di stare lontano da certi giri. Non è un cattivo ragazzo, lavora, non so cosa gli sia passato per la testa: forse ha visto il suo amico colpito e ha perso il controllo. Ma non doveva farlo, non gli ho insegnato questo, non si risolve qualcosa con la violenza. Ora quella famiglia è distrutta, voglio capire cosa è successo, ma chiediamo scusa, siamo affranti", ha raccontato l'uomo. Approfondimento Omicidio Massa, tra famiglia e calcio: chi era Giacomo Bongiorni