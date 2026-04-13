L'uomo, 47 anni, è stato aggredito mortalmente da un gruppo di giovanissimi per aver chiesto di non lanciare bottiglie di vetro contro un negozio. Quarantasette anni, il lavoro in fabbrica, le passeggiate in cerca di funghi e le partite di calcio con gli amici, ecco chi era

Quarantasette anni, due figli, la passione per il calcio, il lavoro in fabbrica. Giacomo Bongiorni è stato ucciso la sera dell’11 aprile, per aver richiamato un gruppo di ragazzi a non lanciare bottiglie di vetro contro un negozio, nel centro di Massa. È morto davanti agli occhi del figlio undicenne e della sua compagna. Aggredito, l'uomo è caduto a terra sbattendo la testa sull'asfalto. Poi l’arresto cardiaco, fatale. Fermati due giovani di 19 e 23 anni con l'accusa di omicidio volontario e un minorenne.