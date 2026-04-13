La testimonianza della compagna: "L'hanno pestato a morte"

Non è vero che Giacomo è morto perché è caduto per terra dopo un cazzotto" è morto per le botte, ho continuato a chiedere aiuto, a dire che dovevano smetterla. Ma loro non hanno smesso. L'hanno pestato a morte", anche mentre era a terra. A raccontarlo è Sara Tognocchi, 47 anni, compagna di Bongiorni, in un'intervista al Corriere della Sera. A luglio avrebbero dovuto sposarsi e trasferirsi in una nuova casa. Tognocchi ricostruisce quei minuti: "Eravamo usciti con alcuni amici, c'era anche mio fratello Gabriele con suo figlio. Stavamo andando a prendere un kebab, erano da poco passate le 21:30. In piazza Palma c'era un gruppetto di giovani: erano in sei, forse sette. Hanno cominciato a lanciare bottiglie contro la vetrata del negozio e mio fratello ha detto 'ma non tirate le bottiglie: ci sono le persone che possano farsi male'. Gabriele si è rivolto a questi ragazzi in maniera gentile, glielo ha detto educatamente". Poi "hanno circondato mio fratello e poi il mio compagno. Sono arrivati anche altri giovani. Hanno cominciato a colpirli. Non hanno detto nulla. Li picchiavano e basta. Mio fratello è finito per terra e hanno continuato a picchiare. Non si sono mai fermati. Pestavano Giacomo, io lo vedevo a terra e loro sopra". "Hanno smesso di colpirlo solo quando si sono resi conto che l'avevano ammazzato - prosegue la donna -. A quel punto e solo a quel punto sono scappati", "io sono corsa da lui, gli tenevo la testa tra le mani ma dalle orecchie usciva il sangue. Suo figlio gli teneva la mano e diceva: 'Babbo, alzati. Per favore alzati'. Ma non si è alzato, Giacomo è rimasto a terra". "Non ci credo ancora che sia morto sotto gli occhi di chi lo amava - dice ancora Tognocchi -. Sotto gli occhi miei e quelli di suo figlio, che poi, per lo choc, è stato portato in ospedale. E questo per cosa?".