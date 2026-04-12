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Massa, aggredito in strada cade e batte la testa: muore davanti al figlio di 11 anni

Cronaca
©Ansa

Per motivi che ancora non si conoscono, l’uomo è stato aggredito da un gruppo di persone e nella colluttazione sarebbe caduto battendo la testa. Un colpo violento che gli ha causato un arresto cardiaco 

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Viene aggredito da un gruppo di persone e muore davanti al figlio undicenne. E' accaduto la notte scorsa in piazza Felice Palma a Massa, in provincia di Massa Carrara. L'uomo, di 47 anni, avvicinato da quattro-cinque persone durante l'aggressione sarebbe caduto battendo la testa. Un colpo violento che gli ha causato  un arresto cardiaco. Sono intervenuti i sanitari del 118, intorno alle 1:25, e hanno praticato a lungo manovre rianimatorie sull'uomo ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagano i carabinieri.

Da capire il motivo dell'aggressione 

 Sono intervenuti sul posto l’automedica di Massa e i carabinieri che si occupano delle indagini. Non si conoscono i motivi dell'aggressione. Inoltre resta da capire quanti siano stati esattamente ad aggredire il 47enne e se, soprattutto, la caduta si avvenuta in seguito ad un pugno o a uno spintone, ma dalle prime informazioni trapelate sembra trattarsi a tutti gli effetti di un delitto.

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