Per motivi che ancora non si conoscono, l’uomo è stato aggredito da un gruppo di persone e nella colluttazione sarebbe caduto battendo la testa. Un colpo violento che gli ha causato un arresto cardiaco

Viene aggredito da un gruppo di persone e muore davanti al figlio undicenne. E' accaduto la notte scorsa in piazza Felice Palma a Massa, in provincia di Massa Carrara. L'uomo, di 47 anni, avvicinato da quattro-cinque persone durante l'aggressione sarebbe caduto battendo la testa. Un colpo violento che gli ha causato un arresto cardiaco. Sono intervenuti i sanitari del 118, intorno alle 1:25, e hanno praticato a lungo manovre rianimatorie sull'uomo ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagano i carabinieri.