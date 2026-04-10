Indagini in corso, in provincia di Pisa, in seguito al ferimento di una dodicenne da parte di una coetanea. È accaduto questa mattina a Castelfranco di Sotto. La bambina è stata ferita al collo a colpi di forbice nei bagni di una scuola media, durante l’ora di educazione fisica. Ricoverata in ospedale, le sue condizioni sono giudicate non gravi. La responsabile dell’aggressione è stata invece accompagnata dai genitori nella caserma dei carabinieri dove sono in corso gli accertamenti da parte degli investigatori per risalire con precisione alla dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, le due minorenni sarebbero state coinvolte in una discussione in palestra degenerata rapidamente. Una delle due ragazzine avrebbe invitato la compagna a seguirla in bagno con la scusa di mostrarle qualcosa; una volta all’interno, però, l’avrebbe colpita.