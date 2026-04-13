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Nuoro, cade da cavallo alla festa del paese: muore 25enne di Borore

Cronaca

Al termine della processione, la vittima Omar Barranca, si stava esibendo con altri cavalieri nel galoppatoio comunale. All’improvviso è caduto da cavallo, le sue condizioni sono sembrate subito gravissime ed è poi spirato all'ospedale

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Tragedia durante le manifestazioni equestri alla festa di San Lussorio a Borore, in provincia di Nuoro. Al termine della processione il 25enne Omar Barranca si stava esibendo con altri cavalieri nel galoppatoio comunale. All’improvviso è caduto da cavallo e le sue condizioni sono sembrate subito gravissime. I soccorritori lo hanno accompagnato all’ospedale di Nuoro, ma non ha mai ripreso conoscenza ed è morto nella notte.

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