Nuoro, cade da cavallo alla festa del paese: muore 25enne di Borore

Al termine della processione, la vittima Omar Barranca, si stava esibendo con altri cavalieri nel galoppatoio comunale. All’improvviso è caduto da cavallo, le sue condizioni sono sembrate subito gravissime ed è poi spirato all'ospedale

Tragedia durante le manifestazioni equestri alla festa di San Lussorio a Borore, in provincia di Nuoro. Al termine della processione il 25enne Omar Barranca si stava esibendo con altri cavalieri nel galoppatoio comunale. All’improvviso è caduto da cavallo e le sue condizioni sono sembrate subito gravissime. I soccorritori lo hanno accompagnato all’ospedale di Nuoro, ma non ha mai ripreso conoscenza ed è morto nella notte.