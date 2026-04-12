Il 47enne, armato anche di martello e noccoliere, è stato bloccato dai carabinieri mentre colpiva la porta con violenza. Trovato in possesso di crack, è stato trasferito a Regina Coeli. Il Gip ha confermato la custodia cautelare

La separazione e il tentativo di irruzione

La coppia si era da poco separata e la donna, per sfuggire all'ex, si era trasferita con i quattro figli minorenni, tutti avuti dall'uomo, in un nuovo appartamento della zona di Cinecittà. Nonostante il trasferimento, il 47enne è riuscito a rintracciarla e si è presentato all'ingresso armato di mannaia, un martello e un noccoliere con lame. Ha iniziato a colpire la porta con estrema violenza nel tentativo di sfondarla. Nel frattempo la donna, barricata all'interno con i figli, è riuscita a chiamare il 112. Le urla dei bambini e i colpi sono stati uditi anche dai vicini.