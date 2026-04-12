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Roma, tenta di sfondare la porta di casa della ex con una mannaia: arrestato

Cronaca
©Ansa

Il 47enne, armato anche di martello e noccoliere, è stato bloccato dai carabinieri mentre colpiva la porta con violenza. Trovato in possesso di crack, è stato trasferito a Regina Coeli. Il Gip ha confermato la custodia cautelare

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Un 47enne romano, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso mentre cercava di abbattere a colpi di mannaia la porta dell'abitazione della sua ex convivente. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma

La separazione e il tentativo di irruzione

La coppia si era da poco separata e la donna, per sfuggire all'ex, si era trasferita con i quattro figli minorenni, tutti avuti dall'uomo, in un nuovo appartamento della zona di Cinecittà. Nonostante il trasferimento, il 47enne è riuscito a rintracciarla e si è presentato all'ingresso armato di mannaia, un martello e un noccoliere con lame. Ha iniziato a colpire la porta con estrema violenza nel tentativo di sfondarla. Nel frattempo la donna, barricata all'interno con i figli, è riuscita a chiamare il 112. Le urla dei bambini e i colpi sono stati uditi anche dai vicini. 

L'intervento dei carabinieri

I militari sono arrivati mentre l'uomo era ancora intento a colpire la porta e lo hanno bloccato prima che potesse fare irruzione. Oltre alle armi, è stato trovato in possesso di alcune dosi di crack ed è stato segnalato alla Prefettura. Ora si trova nella Casa Circondariale di Regina Coeli. Il Gip ha confermato la custodia cautelare in carcere. 

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