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Napoli, picchia la moglie con una cassa bluetooth: arrestato 48enne

Cronaca

L'uomo, tossicodipendente, si è avvicinato all'auto della moglie chiedendole dei vestiti. Al rifiuto della donna, il quarantottenne ha colpito più volte la macchina con una cassa bluetooth, per poi aprire lo sportello e colpire al viso la vittima con lo stesso apparecchio

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I carabinieri della stazione Rione Traiano di Napoli hanno arrestato un uomo di 48 anni di Pianura per aver picchiato la moglie con una cassa bluetooth. A soccorrere la vittima il figlio della coppia. 

La dinamica dell'aggressione

L'uomo, tossicodipendente, si è avvicinato all'auto della moglie chiedendole dei vestiti, forse per rivenderli. Al rifiuto della donna, il 48enne ha colpito più volte la macchina con una cassa bluetooth, per poi aprire lo sportello e colpire al viso la donna con lo stesso apparecchio. La vittima, portata in ospedale, ha ricevuto una prognosi di 30 giorni per i traumi e le contusioni al volto. Il 48enne è stato rintracciato poco dopo ed è stato arrestato: con sé, l'uomo aveva un paio di pinze, un piccone e una sega.

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