Un 36enne è ricoverato al Vito Fazzi di Lecce dopo essersi ribaltato sulla stessa provinciale (quella che collega Lecce ad Arnesano) dove nella notte era morto Antonio Basile, figlio 21enne del consigliere regionale della Puglia Dino Basile. Appena saputo della scomparsa dell’amico, si era messo alla guida per raggiungere il luogo dell’incidente finendo lui stesso contro una rotatoria prima di venire sbalzato fuori dall’abitacolo della sua auto

Due amici legati da un fatale, tristissimo, destino. Un doppio incidente, sulla stessa strada, a poche ore di distanza. Un 36enne è ricoverato al Vito Fazzi di Lecce, in gravissime condizioni. Si è ribaltato oggi sulla stessa provinciale (quella che collega Lecce ad Arnesano) dove nella notte era morto Antonio Basile, figlio 21enne del consigliere regionale della Puglia Dino Basile. L’uomo, appena saputo della scomparsa dell’amico, si era messo alla guida per raggiungere il luogo dell’incidente finendo lui stesso contro una rotatoria prima di venire sbalzato fuori dall’abitacolo della sua auto. I sanitari gli hanno riscontrato varie lesioni e un importante trauma addominale.

Lo schianto dell'amico

Antonio Basile era alla guida di un Suv, una Mercedes Glc, quando, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo contro il muro di cinta di una villa privata a bordo carreggiata. Nello schianto, l'auto ha sfondato il muro di recinzione distruggendo completamente anche una piccola cappella votiva angolare posizionata sul perimetro della proprietà. Vani i soccorsi del personale sanitario del 118: il 21enne è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere e mettere in sicurezza l'area, oltre alle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Il cordoglio del governatore Decaro

"In questo momento di immenso dolore, che nessuna famiglia dovrebbe mai conoscere, l'intera istituzione regionale si stringe con un abbraccio sincero e commosso a Dino e ai suoi cari, offrendo loro tutto il sostegno e la vicinanza possibili". Così in una nota il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ed i componenti della sua giunta, in riferimento all'incidente mortale in cui ha perso la vita il 21enne figlio del consigliere regionale di Fratelli d'Italia.