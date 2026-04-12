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Modena, scontro tra un autocarro e una macchina: tre morti

Cronaca

L'incidente è avvenuto attorno alle 6 di mattina sulla via Emilia Ovest: strada chiusa al traffico. Grave una quarta persona trasportata in ospedale

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Tre morti e un ferito grave. Questo il bilancio di un incidente avvenuto poco prima delle 6 sulla via Emilia Ovest, alle porte di Modena, tra un autocarro adibito al trasporto latte e un'autovettura, finiti entrambi nella scarpata a lato della carreggiata. I soccorritori sono intervenuti per estrarre i quattro occupanti intrappolati nella vettura: nonostante la tempestività dei soccorsi per tre di loro il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Il quarto passeggero, estratto vivo ma in gravi condizioni, è stato trasportato d'urgenza in Ospedale. La strada è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. 

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