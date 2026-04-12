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Milano, auto finisce contro un tir in sosta: muore 66enne

Cronaca
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 L’incidente è avvenuto sulla tangenziale ovest, l’uomo avrebbe perso il controllo della vettura finendo contro un camion fermo

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Un uomo di 66 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sulla tangenziale ovest di Milano, nel tratto compreso tra gli svincoli di Corsico e Assago in direzione Bologna.  Secondo una prima ricostruzione, l'automobilista avrebbe improvvisamente perso il controllo della vettura, finendo contro un tir che si trovava fermo in una piazzola di sosta.

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Da chiarire la dinamica dell'incidente

Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco del comando di via Messina per le operazioni di estrazione della vittima e per la messa in sicurezza dell'area, insieme ai sanitari del 118 e alla Polizia stradale, che ha effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.

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