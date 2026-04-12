Milano, auto finisce contro un tir in sosta: muore 66enne

L’incidente è avvenuto sulla tangenziale ovest, l’uomo avrebbe perso il controllo della vettura finendo contro un camion fermo

Un uomo di 66 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sulla tangenziale ovest di Milano, nel tratto compreso tra gli svincoli di Corsico e Assago in direzione Bologna. Secondo una prima ricostruzione, l'automobilista avrebbe improvvisamente perso il controllo della vettura, finendo contro un tir che si trovava fermo in una piazzola di sosta.

Da chiarire la dinamica dell'incidente

Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco del comando di via Messina per le operazioni di estrazione della vittima e per la messa in sicurezza dell'area, insieme ai sanitari del 118 e alla Polizia stradale, che ha effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.