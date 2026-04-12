Scontro tra camion e auto a Modena, tre morti

Un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato aggredito da un gruppo di quattro-cinque persone nel centro di Massa. L’uomo è caduto battendo la testa e ha avuto un arresto cardiaco. Inutili i soccorsi. Presente il figlio di 11 anni, rimasto illeso ma sotto shock. Indagano i carabinieri.
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