Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Grosseto, incendio in un palazzo: evacuate 40 persone. Una donna in ospedale

Cronaca
©Ansa

A scopo precauzionale è stata disposta l'evacuazione di tutto l'immobile, per un totale di circa 40 persone, una delle quali è stata poi portata in ospedale per accertamenti. Molti degli abitanti hanno trovato ospitalità da parenti e amici, altri sono stati assistiti dal sistema comunale di protezione civile, attivato attraverso il Centro operativo comunale

ascolta articolo

Un incendio è scoppiato nelle prime ore della mattina in un fabbricato in via Parini a Grosseto, coinvolgendo diversi appartamenti dell’edificio. Nessun ferito ma tanta paura tra i residenti. Immediato e imponente l’intervento dei soccorsi. A scopo precauzionale è stata disposta l'evacuazione di tutto l'immobile: circa 40 persone sono state allontanate dal luogo dell'incidente,  una delle quali è stata poi portata in ospedale per accertamenti. Molti degli abitanti hanno trovato ospitalità da parenti e amici, altri sono stati assistiti dal sistema comunale di protezione civile, attivato attraverso il Centro operativo comunale.

Da chiarire le cause dell'incendio

L’allarme è scattato poco dopo le 3, quando il 118 Asl Toscana sud est è stato attivato per un rogo sviluppatosi all’interno di un appartamento. Le fiamme, che hanno coinvolto più unità abitative dello stabile, sono state affrontate con tempestività dai vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’edificio, terminate un'ora dopo. Il loro intervento si è rivelato decisivo per contenere l’incendio ed evitare conseguenze più gravi, sottolinea l'Amministrazione comunale in una nota. Gli appartamenti restano al momento sotto verifica da parte delle autorità competenti. Le cause dell'incendio sono attualmente in fase di accertamento. 

Approfondimento

Principio d'incendio al Conservatorio di Milano, 30 evacuati

Evacuato l’intero stabile

Per ragioni di sicurezza, è stata disposta l’evacuazione dell’intero stabile, con circa 40 persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. Una donna è stata portata in ospedale per accertamenti. Una parte degli sfollati ha trovato ospitalità presso parenti e conoscenti, mentre altri sono stati assistiti dal sistema comunale di protezione civile, fa sapere il Comune. Il Centro operativo comunale è stato attivato per coordinare le operazioni di assistenza e garantire una sistemazione temporanea.

Cronaca: Ultime notizie

Biennale, l’Ue: “Stop ai fondi se ci saranno i russi”. È polemica

Cronaca

La Commissione ha avviato la procedura per congelare o revocare i fondi all’istituzione culturale...

Sesto San Giovanni, madre e figlia trovate morte in casa

Cronaca

I corpi delle donne, di 82 e 50 anni, sono stati rinvenuti dai vigili del fuoco di Milano....

Bologna, morto il bambino di un anno e mezzo caduto da una finestra

Cronaca

Il piccolo era ricoverato all'ospedale Maggiore dopo essere precipitato dal secondo piano....

Bimbo risucchiato da idromassaggio, 3 indagati per omicidio colposo

Cronaca

Il ragazzino originario di San Benedetto del Tronto è morto dopo essere rimasto attaccato al...

Omicidio Rogoredo, Cinturrino: "Io poliziotto corretto, mai violento"

Cronaca

Il poliziotto arrestato per aver sparato al pusher Abderrahim Mansouri, uccidendolo, si...

Cronaca: i più letti