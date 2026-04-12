A scopo precauzionale è stata disposta l'evacuazione di tutto l'immobile, per un totale di circa 40 persone, una delle quali è stata poi portata in ospedale per accertamenti. Molti degli abitanti hanno trovato ospitalità da parenti e amici, altri sono stati assistiti dal sistema comunale di protezione civile, attivato attraverso il Centro operativo comunale ascolta articolo

Un incendio è scoppiato nelle prime ore della mattina in un fabbricato in via Parini a Grosseto, coinvolgendo diversi appartamenti dell’edificio. Nessun ferito ma tanta paura tra i residenti. Immediato e imponente l’intervento dei soccorsi. A scopo precauzionale è stata disposta l'evacuazione di tutto l'immobile: circa 40 persone sono state allontanate dal luogo dell'incidente, una delle quali è stata poi portata in ospedale per accertamenti. Molti degli abitanti hanno trovato ospitalità da parenti e amici, altri sono stati assistiti dal sistema comunale di protezione civile, attivato attraverso il Centro operativo comunale.



Da chiarire le cause dell'incendio L’allarme è scattato poco dopo le 3, quando il 118 Asl Toscana sud est è stato attivato per un rogo sviluppatosi all’interno di un appartamento. Le fiamme, che hanno coinvolto più unità abitative dello stabile, sono state affrontate con tempestività dai vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’edificio, terminate un'ora dopo. Il loro intervento si è rivelato decisivo per contenere l’incendio ed evitare conseguenze più gravi, sottolinea l'Amministrazione comunale in una nota. Gli appartamenti restano al momento sotto verifica da parte delle autorità competenti. Le cause dell'incendio sono attualmente in fase di accertamento. Approfondimento Principio d'incendio al Conservatorio di Milano, 30 evacuati