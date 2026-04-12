Agrigento, cade nel serbatoio dell'acqua: donna muore annegata

L'anziana stava controllando il livello dell'acqua nei recipienti di riserva quando, per cause in corso di accertamento, è caduta nel serbatoio ed è morta per annegamento con conseguente arresto cardiaco. A scoprire il cadavere una vicina di casa

Tragedia nell’agrigentino. Una donna di 80 anni, Maria Giordano, è morta annegata all'interno della propria abitazione a Ravanusa. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna stava controllando il livello dell'acqua nei recipienti di riserva quando, per cause in corso di accertamento, è caduta nel serbatoio. L’anziana è morta per annegamento con conseguente arresto cardiaco.

A scoprire il cadavere una vicina di casa

L'anziana era andata a controllare le scorte d'acqua a disposizione della sua casa, verosimilmente come faceva spesso vivendo in una provincia dove la crisi idrica è perenne. A dare l'allarme è stata la figlia che ha chiamato la vicina di casa non riuscendo a mettersi in contatto con la madre. Ed è stata proprio la vicina a fare la tragica scoperta. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Stanno indagando i carabinieri.