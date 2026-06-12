Questo fine settimana farà così da apripista a un periodo spiccatamente stabile che ci accompagnerà per tutta la prossima settimana salvo locali temporali al Nord Est in avvio di settimana, quando toccheremo il clou di questa prima ondata di caldo ascolta articolo

Ritorna il caldo sull'Europa nella seconda metà di giugno. Le anomalie termiche positive interessano un'ampia porzione del continente, in particolare l'Europa occidentale, ma anche la Penisola Iberica, l'Europa centrale e parte dell'Italia. Alta pressione sub tropicale e da precipitazioni generalmente inferiori alla norma, elementi che favorirebbero condizioni più stabili e asciutte. Balzo delle temperature nel weekend sull'Italia che sarà caratterizzato dal classico clima dell'estate, con sole e caldo. I meteorologi spiegano che siamo alle soglie di un'importante svolta a livello emisferico che darà il via ad una fase più stabile e molto calda sulla Penisola.

E’ in arrivo un vasto campo di alta pressione A partire da oggi venerdì 12 giugno assisteremo a un netto miglioramento del tempo su tutto il territorio nazionale, dicono gli esperti. Il sole tornerà a splendere, accompagnato da un primo vero rialzo termico: da Nord a Sud, i termometri supereranno facilmente la soglia dei 28-30°C. Nel corso del prossimo weekend assisteremo a una nuova pulsazione dell'anticiclone subtropicale verso il Mediterraneo centro-occidentale, che darà il via alla prima vera fase molto calda della stagione. Il vasto promontorio africano spingerà verso di noi masse d'aria roventi in arrivo direttamente dal cuore del deserto del Sahara. Oltre al tanto sole tra sabato 13 e domenica 14 le temperature faranno un deciso balzo in avanti: al Nord si toccheranno punte di 34°C sulle pianure, mentre al Centro-Sud e sulle Isole si toccheranno i 32-33°C. Approfondimento Meteo, allerta gialla in 4 regioni ma arriva la prima ondata di caldo

Previsioni meteo per sabato 13 giugno Al Nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati al settentrione, salvo la possibilità di isolati piovaschi sulle Alpi occidentali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al Centro al mattino tempo stabile con ampio soleggiamento su tutte le regioni centrali. Al pomeriggio condizioni di stabilità confermate, senza fenomeni attesi anche sui settori appenninici. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con assenza prevalente di nuvolosità. Al sud e sulle isole al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio condizioni di stabilità in ulteriore consolidamento, soleggiato ovunque senza fenomeni attesi. In serata e in nottata nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime in generale diminuzione, massime in rialzo al Centro-Nord e sulla Sardegna ed in calo al Sud e sulla Sicilia. Approfondimento Maltempo, violente grandinate nel Monzese