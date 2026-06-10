Una violenta e rapida ondata di maltempo ha colpito la zona Nord della Provincia di Monza e Brianza con grandinate intense soprattutto nei paesi di Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Varedo, Limbiate e dintorni.
Prossimi video
Cilento, cinghiale in acqua tra i bagnanti ad Agropoli
Cronaca
19enne ucciso dopo lite nel napoletano, processo al via
Cronaca
Delitto stazione Certosa, secondo arrestato non risponde
Cronaca
Rapporto Cesvi su minori maltrattati, divario tra Nord e Sud
Cronaca
Delitto Paganelli: assolto Dassilva, la procura farà ricorso
Cronaca
Maltempo, violente grandinate nel Monzese
Cronaca
Lavoro nero, i ghetti del foggiano roccaforte dei caporali
Cronaca