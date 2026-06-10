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Maltempo, violente grandinate nel Monzese

Cronaca

Una violenta e rapida ondata di maltempo ha colpito la zona Nord della Provincia di Monza e Brianza con grandinate intense soprattutto nei paesi di Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Varedo, Limbiate e dintorni.

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