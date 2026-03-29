Agrigento, crolla palazzina abbandonata: sul posto vigili del fuoco

Una palazzina abbandonata di tre piani è crollata nell'agrigentino, in via Soldato d'Andrea (nella zona Playa di Licata), a pochi metri dal mare. Il boato è stato avvertito dai residenti e sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia per verificare l'eventuale presenza di persone coinvolte. L'area è stata transennata e i pompieri stanno effettuando controlli tra le macerie. L'edificio, già danneggiato daL ciclone Harry nelle scorse settimane, si trovava in una zona da tempo interessata dall'erosione costiera.