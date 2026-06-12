È tutto pronto o quasi. Non c’è solo il luogo, Roma, e il giorno, il 17 giugno, ma anche un orario preciso: le 20:47, il momento esatto in cui il Sole calerà. L’appuntamento de “La tempesta silenziosa”, format di lettura ideato da Alessandro Baricco, è sempre più vicino e l’evento è già tutto esaurito. Tutte le location, a cominciare da quella principale dello Stadio Palatino, hanno registrato un boom di adesioni, ma si stanno organizzando anche altri spazi per fare fronte all’enorme richiesta, come si legge sul sito ufficiale: “(...) nel giro di un’ora, abbiamo finito tutti i posti disponibili nelle sei location principali - che sono sold out. Ma La tempesta silenziosa vive in centinaia di altri luoghi, che le persone stanno mettendo a disposizione con generosità, spontaneamente! Perciò dai un’occhiata alla mappa: c’è un posto che ti aspetta e, se non c’è, puoi sempre aggiungerlo tu. Ai libri e alla musica, come sempre, ci pensiamo noi”.

Come funziona

Ma in cosa consiste “La tempesta silenziosa”? In silenzio muniti tutti dello stesso libro migliaia di persone, al tramonto, unite dalla passione comune per la letteratura si riuniranno a Roma per leggere “Le notti bianche” di Fëdor Dostoevskij. Le copie del romanzo verranno distribuite fino a esaurimento nei presidi diffusi in ogni Municipio. Al Palatino Baricco romperà il ghiaccio, leggendo le prime pagine, poi tutte e tutti continueranno autonomamente, accompagnati da una musica live per tenere lo stesso ritmo. In chiusura, dopo un’ora e mezza circa, l’attrice Isabella Ragonese leggerà le ultime pagine ad alta voce, ma la serata non si concluderà a libro finito, perché inizierà il dj-set.

Dove

Oltre al già citato Stadio Palatino, le altre cinque location principali sono l'Ara Pacis, Villa Torlonia, il Mattatoio di Testaccio, il Teatro dell'Opera di Roma e piazza del Campidoglio, ma è in aggiornamento la mappa di quelle aggiuntive, tra biblioteche, teatri, librerie, cinema, bocciofile, associazioni, campi da basket, assemblee di condominio, piscine, ristoranti che si stanno preparando ad accogliere i lettori. Il senso dell’iniziativa è quello di “propagarsi”, per questo è possibile mettere a disposizione uno spazio compilando l’apposito form e inviando la proposta.

“La tempesta silenziosa” è promossa da Roma Capitale. Con questa grande lettura collettiva prende simbolicamente le mosse il Letterature Festival, che si svolgerà nelle serate del 19, 20 e 21 giugno allo Stadio Palatino con grandi ospiti italiani e internazionali. L’obiettivo dell'evento corale è quello di sprigionare “una sorta di tempesta d’intensità, silenziosa, quasi invisibile ma fortissima”, da qui il nome scelto. “Un’esperienza preziosa quando la vivi" continuano gli organizzatori "che non finisce lì. Te la porti via anche quando te ne vai. Forse, alla fine sei persino un po’ diverso. Forse la città è un po’ diversa”.