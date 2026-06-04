Cosa ci racconta la sestina del Premio Strega 2026

Michele Mari, con "I convitati di pietra" in testa, seguito da Matteo Nucci e il suo "Platone. Una storia d’amore". Poi c'è Bianca Pitzorno con "La sonnambula", Teresa Ciabatti e "Donnaregina". Al quinto posto Alcide Pierantozzi de "Lo sbilico". Ripescato in quanto libro più votato tra quelli pubblicati da piccoli e medi editori "Vedove di Camus" di Elena Rui. Sei titoli che arrivano alla finale della competizione letteraria più importante d'Italia in un'edizione significativa ed emblematica, l'ottantesima