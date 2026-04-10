Il quadro meteorologico di nubi e pioggia proseguirà anche la prossima settimana, con precipitazioni e temporali su molte regioni. Si tratterà ancora di piogge sporche, a causa della presenza di pulviscolo desertico nell'atmosfera. Le precipitazioni più significative sono attese tra lunedì 13 e martedì 14 aprile, inizialmente al Nord e sulle coste tirreniche, poi su Centro-Sud e Isole.