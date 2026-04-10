Introduzione
Dopo giorni di sole e temperature oltre la media stagionale, arriva sull'Italia un'ondata di maltempo, con nubi e pioggia sporca. Nei prossimi giorni una depressione proveniente dal Nord Africa attiverà venti di Scirocco, che trasporteranno verso lo Stivale grandi quantità di sabbia e pulviscolo desertico. Gli effetti di questa perturbazione saranno evidenti già a partire dalla giornata di domenica 12 aprile, con precipitazioni sulle regioni di nord-ovest, i settori tirrenici e le due Isole maggiori. Si tratterà soprattutto di “piogge sporche” a causa della ricaduta di polvere desertica sul suolo. Ecco le previsioni.
Quello che devi sapere
In arrivo la sabbia del Sahara
A determinare l'arrivo di nubi di pulviscolo del Sahara sarà il passaggio di un vortice che andrà ad approfondirsi sul bacino del Mediterraneo, richiamando correnti calde direttamente dal deserto. La polvere desertica potrà depositarsi sulle superfici attraverso le precipitazioni, dando origine alle cosiddette “piogge sporche”.
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Dopo il bel tempo, arriva la pioggia
Dopo giorni di sole e caldo, con temperature che supereranno la soglia dei 27-28°C su alcune regioni, i primi segnali di cambiamento inizieranno a registrarsi già dalla giornata di sabato 11 aprile, con un lieve calo delle temperature soprattutto al nord. Tra la fine di domenica 12 e l’inizio della nuova settimana è previsto poi l’arrivo di un vortice sul Mediterraneo, che porterà un'ondata di maltempo. Oltre alle piogge, si assisterà diminuieranno anche le temperature, che torneranno su valori più consoni al periodo primaverile.
Il peggioramento nel weekend
La nube di sabbia, in arrivo sul nostro Paese nel corso del fine settimana, determinerà cieli giallognoli o rossastri. L'arrivo della perturbazione e delle piogge favorirà poi il depositarsi al suolo del pulviscolo su molte delle nostre regioni. Le zone maggiormente interessate da questo fenomeno saranno le regioni di Nordovest, i settori tirrenici e le due Isole Maggiori dove sono attese precipitazioni più significative.
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Piogge sporche anche la prossima settimana
Il quadro meteorologico di nubi e pioggia proseguirà anche la prossima settimana, con precipitazioni e temporali su molte regioni. Si tratterà ancora di piogge sporche, a causa della presenza di pulviscolo desertico nell'atmosfera. Le precipitazioni più significative sono attese tra lunedì 13 e martedì 14 aprile, inizialmente al Nord e sulle coste tirreniche, poi su Centro-Sud e Isole.
Le previsioni di oggi, 10 aprile
- Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di tempo asciutto, con cieli molto più nuvolosi rispetto ai giorni scorsi. Il clima sarà mite dappertutto. I valori massimi sono attesi tra i 17°C a Trieste e Genova e i 23-25°C nelle altre città.
- Centro e Sardegna: Giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Lieve calo termico diurno sui settori adriatici e temperature massime comprese tra i 17°C di Ancona e Pescara e i 24-25°C di Firenze e Roma.
- Sud e Sicilia: Ancora condizioni di bel tempo, con sole e cieli sereni o al massimo poco nuvolosi dappertutto. Temperature stazionarie, con massime attese tra i 19-21°C di tante città e i 25°C di Palermo.
Le previsioni di sabato 11 aprile
- Nord: Ultimo giorno di bel tempo, con a tratti parzialmente soleggiato con una nuvolosità irregolare, più presente al Nordovest. Atteso anche un modesto calo termico diurno, con valori massimi attesi tra i 18-19°C a Genova e Venezia e i 23-26°C nelle altre città.
- Centro e Sardegna: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Si registreranno picchi termici di 25°C in Toscana, con valori massimi compresi tra i 17-18°C ad Ancona e Pescara e i 24-25°C a Firenze e Roma.
- Sud e Sicilia: Ancora bel tempo, con una giornata di sole e cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Valori massimi delle temperature attesi tra i 20 e i 25 gradi su gran parte delle città.
Le previsioni di domenica 12 aprile
- Nord: Inizia la fase di peggioramento delle condizioni meteorologiche. I cieli saranno via via più coperti al Nordovest ed entro sera anche altrove. In serata previste piogge su Valle d'Aosta e Piemonte, in estensione poi a Lombardia, Emilia-Romagna e anche Liguria. Le temperature oscilleranno tra i 17°C a Torino e i 25-26°C a Trento e Bolzano.
- Centro e Sardegna: La giornata sarà caratterizzata da un graduale aumento della nuvolosità che porterà cieli coperti, prima in Sardegna e poi sul resto delle regioni. Non sono previste precipitazioni. I valori massimi saranno compresi tra i 16-17°C ad Ancona e Pescara e i 27°C a Roma e Firenze.
- Sud e Sicilia: Si registrerà un graduale aumento della nuvolosità, prima in Sicilia e poi nel corso del pomeriggio anche sul resto delle regioni. Entro sera il cielo sarà coperto quasi ovunque, ma senza precipitazioni. Temperature massime previste tra i 17°C a Catanzaro e i 27°C a Napoli e Palermo.