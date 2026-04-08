Previsioni meteo, freddo siberiano in arrivo in Italia: ecco dove

Si tornerà a indossare il cappotto a causa di un’ondata di freddo siberiano in arrivo in Italia. È previsto un calo delle temperature nel weekend con correnti fredde provenienti dalla Russia. Nota positiva è che l'anticiclone africano continuerà a dominare la scena meteorologica, mantenendo il termometro su valori tipici di fine maggio, almeno fino a venerdì. Poi il fronte gelido interesserà prevalentemente le regioni adriatiche dalla sera per poi spostarsi verso la Grecia nella giornata di sabato. Sostanzialmente passeremo dagli attuali 25-26°C diffusi a 20°C – spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it - restando comunque 3-4 gradi sopra le medie stagionali. "Il tempo - spiega - si manterrà stabile e soleggiato quasi ovunque salvo qualche disturbo sull'Alto Adriatico portato da moderate correnti di Bora, un po' di nubi basse marittime su Liguria e Basso Tirreno e qualche modesto addensamento pomeridiano lungo i rilievi appenninici. Un possibile peggioramento è atteso da domenica sera a partire dal Nordovest".

Il peggioramento

Il cambio più radicale si manifesterà a partire dalla serata di Domenica 12 Aprile e, soprattutto, in avvio della prossima settimana. Proprio sul finire del weekend, infatti, il quadro meteorologico comincerà a peggiorare a causa di due distinti fattori: da un lato, una perturbazione di origine atlantica in avvicinamento al Nord-Ovest; dall’altro, un vortice che dal Mediterraneo occidentale proverà a raggiungere il Mar Tirreno, favorendo così un aumento della nuvolosità soprattutto sui versanti occidentali del nostro Paese. È presto per parlare di clima stabile – aggiunge Tedici - "le notti, infatti, sono ancora abbastanza lunghe e l'escursione termica è marcata: le temperature minime continuano a scendere fino a valori a una sola cifra, assestandosi sotto i 10°C". Inoltre, chi si trova sulle coste deve fare i conti con la temperatura dell'acqua, che in questo periodo dell'anno è ancora fredda e mitiga pesantemente l'aria circostante, rendendola ancora frizzante sui litorali (Mar Ligure e Tirreno sui 15 gradi, Adriatico settentrionale sui 14, Mar Ionio sui 16).