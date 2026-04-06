Meteo, alta pressione tiene lontane piogge dall'Italia fino a venerdì

Dopo il maltempo degli ultimi giorni, con tante piogge e nevicate fino a bassa quota al Centro Sud, da Pasqua si apre una fase decisamente stabile e molto calda che ci accompagnerà anche nel corso della prossima settimana. Almeno per i prossimi 5 giorni le piogge resteranno ben lontane dall'Italia. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la svolta a livello emisferico con l'arrivo del primo caldo del 2026. Un robusto campo di alta pressione garantirà infatti condizioni di assoluta stabilità almeno fino a venerdì 10 Aprile, spazzando via le piogge e regalando giornate di sole pieno da Nord a Sud. A dominare la scena sarà un vasto promontorio anticiclonico di natura subtropicale africana, che per la prima volta quest'anno imporrà il proprio dominio non solo sul bacino del Mediterraneo, ma su buona parte dell'Europa centro-occidentale.

Questa configurazione atmosferica porterà, oltre ai cieli sereni, anche un significativo balzo in avanti delle temperature: i valori massimi schizzeranno diffusamente sui 24-25°C, specialmente sulle pianure del Nord, lungo la fascia tirrenica, in Puglia e sulle due isole maggiori. Via libera al primo caldo di stagione con picchi isolati capaci di sfiorare addirittura i 27-28°C nei fondivalle alpini, come a Trento e Bolzano, e in diverse zone della Sardegna.

Aprile si conferma un mese di grandi contrasti sotto il profilo meteo-climatico: dopo il maltempo intenso degli ultimi giorni, passeremo ora da un estremo all'altro, preparandoci a una fase decisamente anomala e fin troppo calda per le medie del periodo. Queste settimane di transizione risultano infatti spesso contraddistinte da forti escursioni termiche nel giro di pochissimi giorni e da episodi di marcata instabilità.