Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Morte di Sofia di Vico, il padre: "Avevo avvisato che il rischio era grave"

Cronaca
©Ansa

Che la 15enne abbia avuto uno choc anafilattico è molto probabile ma pare anche che l'iniettore di adrenalina, un salvavita in caso di reazioni allergiche violente,  non abbia funzionato la sera dei fatti. In attesa dell'autopsia, il padre di Sofia accusa la struttura romana che ospitava la giovane atleta

ascolta articolo

 Si cerca di far luce sull'improvviso decesso di Sofia di Vico la 15enne di Caserta arrivata a Ostia per partecipare a un torneo di pallacanestro, e mai più tornata a casa. La sera del 2 aprile era uscita a cena con la squadra e il padre ed era stata male. La sua morte sarebbe riconducibile a un’allergia alle proteine del latte. “L’allergia al lattosio era gravissima e la direzione del Camping Village Roma Capitol, la struttura sul litorale romano, lo sapeva” dichiara il papà, Fabio. Qualcosa potrebbe non aver funzionato nella comunicazione tra la direzione della struttura e la cucina del ristorante. Fabio Di Vico aveva parlato di superficialità nel  giorno di Pasqua, all’uscita della camera ardente della figlia a Maddaloni.

©Ansa

In attesa dell’autopsia

Un’allergia tanto grave al punto che il papà della 15enne, che accompagnava la giovane nelle trasferte sportive, portava sempre con sé l’auto iniettore di adrenalina, un salvavita in caso di reazioni allergiche violente, che però la sera di giovedì non avrebbe funzionato. E anche su questo puntano gli accertamenti degli agenti del Distretto di Ostia. Il dispositivo è stato sequestrato e ora verrà analizzato per capire se non abbia funzionato a causa di un difetto di fabbrica. Che la 15enne abbia avuto uno choc anafilattico è molto probabile, visti i racconti dei presenti, ma la conferma tecnica arriverà solo dalle analisi di laboratorio disposte in sede autoptica, volte anche a rintracciare tracce di lattosio in quello che la cestista aveva appena mangiato prima di sentirsi male. L’autopsia accerterà anche la catena dei soccorsi.

Approfondimento

Roma, malore dopo una cena con gli amici: muore 15enne
©Ansa

Cronaca: Ultime notizie

Morte avvelenate, nuova giornata di interrogatori a Campobasso

Cronaca

Prevista una nuova serie di interrogatori nell'ambito dell'inchiesta per la morte...

Omicidio Tramontano, Impagnatiello a processo bis: c'è premeditazione

Cronaca

Fu premeditato il femminicidio di Giulia Tramontano, uccisa al settimo mese di gravidanza con 37...

Prove Invalsi per la terza media al via: materie, voti e cosa sapere

Cronaca

Fino al 30 aprile gli studenti si cimenteranno con i test standardizzati nazionali obbligatori...

Frana Molise, oggi in Cdm i primi fondi per affrontare l'emergenza

Cronaca

Si attende l'adozione di un provvedimento per un primo, iniziale, stanziamento di risorse per il...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 aprile: la rassegna stampa

Cronaca

Il conflitto in Medio Oriente con i raid di Israele sul Libano che minano la tregua firmata tra...

16 foto

Cronaca: i più letti