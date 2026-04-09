Che la 15enne abbia avuto uno choc anafilattico è molto probabile ma pare anche che l'iniettore di adrenalina, un salvavita in caso di reazioni allergiche violente, non abbia funzionato la sera dei fatti. In attesa dell'autopsia, il padre di Sofia accusa la struttura romana che ospitava la giovane atleta

Si cerca di far luce sull'improvviso decesso di Sofia di Vico la 15enne di Caserta arrivata a Ostia per partecipare a un torneo di pallacanestro, e mai più tornata a casa. La sera del 2 aprile era uscita a cena con la squadra e il padre ed era stata male. La sua morte sarebbe riconducibile a un’allergia alle proteine del latte. “L’allergia al lattosio era gravissima e la direzione del Camping Village Roma Capitol, la struttura sul litorale romano, lo sapeva” dichiara il papà, Fabio. Qualcosa potrebbe non aver funzionato nella comunicazione tra la direzione della struttura e la cucina del ristorante. Fabio Di Vico aveva parlato di superficialità nel giorno di Pasqua, all’uscita della camera ardente della figlia a Maddaloni.